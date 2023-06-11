加油趁早!汽油12日起漲0.3元、柴油不調整

受石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）決議延續減產協議至2024年底以及沙烏地阿拉伯7月起加碼減產100萬桶／日影響，國際油價向上攀揚，中油宣布12日凌晨零時起，經雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收0.1元及0.7元，汽油每公升調漲0.3元、柴油價格不調整。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27元。

中油表示，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.77美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.029元，國內油價依公式計算漲幅為1.99％。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本周參考零售價格相比，汽、柴油每公升各應調漲0.4元及0.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），柴油吸收0.6元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25％調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收金額為0.1元。

最終，汽、柴油各吸收0.1元及0.7元，國內汽油實際每公升調漲0.3元、柴油價格不調整。 累計112年至5月底止，中油共吸收約39.21億元。

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