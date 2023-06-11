泰山變天！詹家如何一路斷送經營權？

5月底的臨時股東會，大股東龍邦拿下多數董事席次，終結詹家73年的經營權，龍邦擬討回全家、收回股利，成功與否都是50,000名股東的風險與權益。

根據《財訊》報導，5月31日，持股泰山過半的大股東龍邦舉行臨時股東會，龍邦拿下多數董事席次，泰山經營權變天，終結詹家73年的家族事業。而龍邦也將在6月8日推舉新的董事長。

3代4房內訌 引清兵入關

不過，泰山卻在6月2日公告，大股東景勛公司向智財法院聲請假處分，主張當天選舉無效。泰山的經營權之爭似乎還沒有落幕，但是這幾年來的紛爭戲碼，已給台灣家族治理上了血淋淋一課。

泰山於1950年由詹玉柱4兄弟創立，後由詹玉柱長子詹仁道出任董事長。1999年，全家便利店的第2大股東國產汽車因財務危機出售手上兩成持股，詹仁道獨子詹岳霖當時力排眾議用每股44.5元買進，自此成為泰山獲利小金雞，也奠定詹岳霖的接班地位，擔任第3代的泰山董事長。

《財訊》報導指出，當時，詹岳霖才40歲，接班後大動作變革，打破過去家族成員分掌集團事業的合作默契，卻引發兄弟間的強大反彈。例如2007年他關閉每年虧損的福客多，與全家合併換成股權，而當時福客多的主要經營者就是後來引進龍邦、共同擠走詹岳霖的堂哥、泰山前董事長詹景超；還有經營自動販賣機的建泰公司，則是由堂弟詹晉嘉負責，也因長年虧損被收掉。

2016年，家族以連續6年本業賠錢為由，堂兄弟詹景超、詹逸宏、詹晉嘉聯手將詹岳霖拉下馬，取得經營權。但兄弟間不合，先把詹岳霖趕走後，不到1年，詹晉嘉就因「濫報養狗費」請辭副董事長職務，詹家又從原來2派，分裂為3派。

根據《財訊》報導，內訌的詹家，引來國內機能飲料龍頭保力達覬覦，默默敲進泰山股票，至2018年已經持有3成。公司派擔心經營權不保，將股本從35.3億元擴增為50億元。詹景超找來白馬騎士中纖老三王貴增，以及元大證券董事邱憲道參與私募現增，又請國寶集團總裁朱國榮幫忙在集中市場買股。

圖／財訊提供

後來保力達雖陸續出脫部位，朱國榮卻透過國寶旗下的龍邦，從6%一路增持泰山超過20%，2019年龍邦就躍升為第一大股東；2021年12月，持股32%的市場派龍邦一口氣取得1/3的董事席次，詹景超雖續任董座，不得已與龍邦進入共治時代。

沒想到，面對龍邦步步進逼，泰山家族連自己人也不相挺。《財訊》報導指出，2022年時，詹仁道家族將手上4.5%股權賣給龍邦，再加上詹晉嘉家族的3%多股權，龍邦可掌握泰山超過53%股權，大局幾乎已定。

本業經營 新老闆有大難題

2022年底，苦無對策的公司派乾脆釜底抽薪，售出龍邦覬覦的金雞母全家持股，賺進近55億元。此外，公司派還動作頻頻，處分全家的大筆現金入袋，除支付寬量國際8000萬元仲介費，花7000萬元買兩幅油畫，近期更決議用36億元投資街口支付，引發龍邦質疑「掏空」公司，提出各種法律動作。

根據《財訊》報導，以大宗物資起家的泰山，長期以來本業經營並不出色，營業利益在去年虧損近4億元，今年第1季也虧損1億元。近幾年來泰山本業最好時約賺1億至3億元，稅後淨利卻有3億至8億元，靠的就是全家，貢獻獲利占比超過5成，去年更因處分全家股權，EPS（每股純益）高達12元。

對於小股民來說，龍邦若真的順利執掌泰山，首要挑戰就是重新審視出售全家的合法性，只是已匯出、已花掉的處分利益不知能否追得回來？再者，龍邦已表示擬將董事會決議配發的4元股利「收」回來，該如何處理，股東也很關心。

最後，泰山的本業，將會是朱國榮接手泰山後最大的挑戰。先前也傳出龍邦曾想找詹岳霖回任，但已被決心淡出的詹岳霖婉拒。上述種種難題與挑戰並不會隨著經營權之爭落幕，而是新泰山時代，必須對50000名股東負起的責任。 …（本文出自《財訊》雙週刊687期）

（游筱燕）

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