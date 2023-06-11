和黃牛直球對決 最會賣票的男人挺進國際杯

捱過疫情，台灣本土票務龍頭拓元，終於迎來演唱會經濟大爆發；但在市場復甦的同時，也面臨機器人掃票與走出台灣市場的挑戰。

根據《財訊》報導，國境解封後，不只觀光旅遊業大復甦，藝文展演市場也出現強勁反轉。根據兆豐銀行統計，今年第1季台灣藝文票券平台刷卡金額較去年同期成長120%。台灣演唱會概念股必應股價掛牌以來新高、飆破百元；全球音樂展演龍頭Live Nation（理想國演藝）股價也重振雄風，狠甩經濟衰退陰霾。

黃牛太囂張 拓元全都錄

然而，黃牛掃票的劣行也愈來愈囂張。3月，韓國女團BlackPink高雄演唱會1張原價8,800元的門票，一度在票券交換群組被拱到40萬元的天價，引發眾怒。

4月，香港歌手陳奕迅台北演唱會，7場70000張票不到10分鐘內銷售一空，「二手票」也隨即在社群平台上架，轉手就能賺7倍。而且就算賣不完，只要在期限內完成退票退款，黃牛幾乎毫無損失，政府也無法可管，根本就是買空賣空的無本生意。

根據《財訊》報導，為遏止黃牛炒作，文化部3月推動《文化創意產業發展法》修法，針對以機器或其他不當行為搶票者，處以重罰，5月12日即獲立院三讀通過。過程中，響應文化部部長史哲呼籲從售票端阻擋黃牛的業者倡議代表，正是Live Nation旗下票務公司Ticketmaster台灣分公司、拓元售票創辦人暨執行長—邱光宗。

「1秒就能送出4次交易的帳號會是真人嗎？機器人程式交易愈來愈猖獗。我已經從系統上進行蒐證，接下來我會把這些有可疑交易紀錄的數據和帳號，全都交給刑事警察局偵9隊，等著看吧！」投身售票業務十餘年來，與無數黃牛直球對決的邱光宗憤憤地說。

根據《財訊》報導，年輕時期就熱愛音樂與棒球的邱光宗，雖然主修應用化學，但正好搭上1990年代的網路熱潮，不僅自學程式，還和朋友合夥創業音樂平台公司；千禧年起先後成立拓連、拓維等公司，負責建置兄弟象、誠泰COBRAS、中信鯨官網營運，乃至於包下中華職棒的售票業務。

引進AWS系統 業界先驅

當時台灣售票系統大大小小有20多家，以年代與兩廳院售票規模最大，卻幾乎沒有一家是以售票業務為主業，即使經常發生搶票當機、場外黃牛等爭議，卻沒有業者想要優化系統。「系統再爛，粉絲罵歸罵，還是會埋單啊！我為什麼要花錢改善？」是當時業者普遍的想法。

「選擇把售票業務做到極致，是因為我們發現這是可以透過科技系統化、大量處理的業務，不用削價競爭、不用煞費苦心吸引點閱，只要客戶相信我們，把票交給我賣，品項夠多，賣票就是一個睡著也能賺錢的業務。」邱光宗分析。因此，他積極在海內外尋求並嘗試更新、更有趣的票券銷售方式。2007年，統一超商準備在其4000多間門市推ibon代收取票機台，當業界還在觀望時，他就以元氣售票率先嵌入ibon的運動票券。

《財訊》報導指出，2013年，邱光宗獲得相信音樂、統一國際和富邦金控注資，成立拓元售票系統，並跨足毛利率最高的演唱會票券銷售。為此，他跑遍全球展會，試用各種新興票務技術，終於在2014年底，獲得與歌手張惠妹合作銷售隔年世界巡迴演唱會門票的重要機會。

為了徹底改善地端系統無法負荷瞬間大量購票需求的問題，拓元開業界先河，採用亞馬遜雲端運算架構（AWS）進行票務銷售。依據伊雲谷揭露數據，阿妹演唱會票一開賣，拓元系統就瞬間湧進超過20萬人上線搶票，並在12分鐘內即售出12萬張門票，並沒有發生當機的狀況。在線下，他也引進以手機NFC感應票卡的「烏托邦公民證」入場，體驗效果非常流暢，果然讓拓元一戰成名，很快做到台灣票務龍頭。

根據《財訊》報導，目前，拓元仍是業界收費最貴的售票系統，卻能深獲國內外大咖信任，五月天、張惠妹、酷玩樂團（ColdPlay）的台灣演唱會，甚至陳耀訓蛋黃酥，動輒上看數億元的代收款項，都交由拓元處理。

而2020年2月， 拓元能獲得Live Nation集團青睞併購，卻是邱光宗的主動出擊。「我認為我有能力走出台灣、走到亞洲，借力TicketMaster是最好的機會。」他說。

實戰考驗 新加坡也按讚

Live Nation為全球最大現場展演公司，2014年便登台與台灣相信音樂合資成立理想國演藝；即使受疫情衝擊，Live Nation 2022年仍在全球為近8000位藝人舉辦44000場活動；而旗下票務公司Ticketmaster更是世界前5大電商平台，每年賣出超過5億張演唱會、賽事、表演門票，在歐美取得絕對地位後，也積極尋覓在的亞洲展演市場插旗機會。

「我讓他們知道，拓元是他們進入亞洲市場最好的、也是唯一的夥伴。」邱光宗盤算，票務很需要獲得當地市場信任，只靠技術能力走不出去，而世界知名的TicketMaster，可提供最佳品牌資源。

根據《財訊》報導，2019年底，新加坡最大票務系統APACTIX背後的技術商要撤出，TicketMaster考慮收購，邱光宗便從拓元的台灣市占與技術兩項優勢遊說，最後TicketMaster決定台星一起買，並由拓元支持新加坡售票系統全面改版，也拿下Live Nation在台所有的活動票務銷售。

沒想到，隨後疫情爆發，取消所有現場表演，新系統苦無用武之地；直到去年，小賈斯汀（Justin Beiber）到新加坡開演唱會時，才有機會進行壓力測試。邱光宗回憶，這是向歐美證明台灣技術實力的關鍵時刻，從準備到開賣，台灣團隊如臨大敵。但真的到了那一天，過了20分鐘後只賣了5,000、6,000張，他還在狐疑怎麼賣得不夠快時，卻見新加坡同事興奮地跟總部回報：「這是新加坡有史以來賣票賣最快的時候！」

在邱光宗的眼中，亞洲票務市場還有很多處女地亟待開發。去年7月，TicketMaster併購了泰國市占9成的Thai Ticket Major，未來台泰之間在技術與票務銷售的合作上將會迸出什麼樣的火花，他非常期待。 …（本文出自《財訊》雙週刊687期）

（洪綾襄）

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