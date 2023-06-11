中鋼股東常會 聚焦落實未來10年經營策略

中鋼將於6月16日召開今年度股東常會，會中重頭戲是承認去年度盈餘分配案，普通股每股擬配發現金股利1元，配發率達到87％，並聚焦於落實未來10年中鋼四大策略目標、10項主軸策略及各項行動方案，包括全面導入AI，建構全流程智慧鋼廠，以創造鋼鐵更大的價值，邁向永續經營的目標。

中鋼股東會16日假行政廠區中正堂舉行，由中鋼董事長翁朝棟主持，雖然國內疫情趨緩，但中鋼為了慎重起見，仍依照經管會公布的因應指引，妥善規劃會場動線和控管人流，且比照去年在大型簡報室設立直播專區，供媒體觀賞，及掌握現場動態。

中鋼表示，去年度上半年國際鋼材供應緊張，加上原物料、能源及運費成本高漲，催動各地區鋼價輪番上漲，獲利表現良好，但下半年雖面臨全球景氣逆流，鋼鐵需求不如預期，獲利受到嚴重壓縮，然而中鋼在劇烈市場變化下靈活應變，透過適時調整銷售地區、產量調控、成本降減等措施，集團全年度合併稅後純益仍達到179.95億元，個體稅後純益達到177.84億元，每股稅後純益1.15元。

中鋼指出，為在既有的核心價值與能力基礎上持續精進，中鋼經營團隊於去年淬鍊出「智慧創新、綠能減碳、價值共創，成為永續成長的卓越企業」新願景，期望以永續發展的理念，更宏觀地達成卓越企業的使命。

中鋼在新願景引領下，首次編製10年期(112～121年)經營發展策略，希望透過建立未來事件表審視公司將面臨的重大挑戰，擬定未來10年中鋼四大策略目標、10項主軸策略及各項行動方案。中鋼新一其經營發展策略主要重點，包括持續強化精緻鋼品開發、精進生產設備及製程，以提升精緻鋼品產製能力，同時深化精緻鋼品行銷，與客我共創價值，創造精緻鋼品溢價。

此外，中鋼也將全面導入AI，推展智慧製造，建構全流程智慧鋼廠，並規劃「三高(爐)一電爐」的推動時程及配套措施等。