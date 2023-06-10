高端旅遊看好南北極、郵輪 復甦關鍵在這

旅行業去年開始復甦，國籍旅行社業績恢復至疫情前的6成左右，而根據國際組織統計，今年第1季全球旅客出國數字已達到疫情前的8成。鎖定高端市場的晴天旅遊集團分析，接下來南北極、郵輪旅遊會是熱門行程，但全球仍面臨高通膨、油價上漲等因素，會是影響旅遊業復甦的主要因素。

聯合國世界旅遊組織（UNWTO）統計，2022年全球有9億6000萬名遊客出國，國際旅遊總收入達到10兆美元，對比2019年恢復6成以上；2023年第1季全球遊客出國數字達到疫情前的8成。不過，各國高通膨、油價上漲墊高交通與住宿成本，為復甦帶來不確定性。

晴天旅遊集團董事長陳依福說，以團體旅遊而言，主流路線如日本、歐洲都有復甦跡象，但機票上揚了3到4成，旅遊當地的消費水漲船高，未來旅遊價格只會攀高。他認為，在旅遊目的地停留久一點的深度旅遊，同時又能融入健康永續新概念將是王道，最重要的是「早規劃、早賺到」。

陳依福表示，疫情帶給旅客不同的旅遊思維，注重難得的體驗與珍惜與親友的時光，下半年看好南北極、郵輪等市場，也重點推出尼泊爾高山及日本高端旅遊。

晴天旅遊首次推出「正北極及磁北極」的雙北極路線，其中磁北極終年被浮冰覆蓋，隨磁力不同每天改變地點，將由規格最高的龐洛郵輪夏古號擔任領航者，一探究竟。

而郵輪旅遊在國外是非常流行的旅遊方式，不用每天打包行李、選擇飯店、煩惱餐食或者是交通工具，可以自由決定要在哪個國家城市觀光，也可以選擇在船上度過閒散的一日。國際郵輪協會（CLIA）統計，2016至2019年每年全球搭乘郵輪人數都有6％的成長，2019年更將近3000萬人，預估到2025年還會增加400萬名郵輪新客人。

陳依福認為，在疫情之後，民眾意識到健康的重要性，旅遊行程將融入更多運動養生的概念，因此晴天規劃出親近喜馬拉雅山的3條健行路。

（中時 陳祐誠）

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