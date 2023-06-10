庫存去化有感 自行車廠5月營收年減幅縮小

自行車產業目前都在拚庫存去化，從4家整車廠公布5月與前五月營收表現來看，均僅微幅下滑、甚至還有業者逆勢成長，顯示庫存去化很有感！其中，巨大（9921）5月營收年減3.35％、美利達（9914）年減6.47％、愛地雅（8933）年減4.21％。

唯獨明係（6804）受惠上游零組件供料情形改善，以及中高階自行車需求強勁，5月營收為2.85億元、創歷史同期新高，年增17.04％；前五月營收14.83億元，年增26.68％，續創同期新高。

巨大集團5月合併營收77.14億元，年減3.35％；前五月合併營收348.86億元，年減3.45％。巨大表示，5月份在自有品牌銷售表現，依原幣值計算，捷安特中國因內銷市場需求強勁，銷售持續暢旺，營收大幅成長超過8成；捷安特歐洲及美國受到中低階產品銷售趨緩影響，營收皆較去年同期下降。

隨著終端庫存緩慢下降中，美利達5月合併營收為28.84億元，年減逾6％；前五月合併營收136.47億元，年減2.16％。美利達表示，自行車產業上半年還在拚庫存去化，預期第三季是谷底、第四季可回到疫情前正常的庫存水位。

明係表示，全球自行車市場針對中高階產品需求雖有修正，但明係在產能稼動率達到最佳化，加上電動輔助自行車（E-bike）逐步拉大營收貢獻加持下，預期今年整體營運仍可維持去年的水準。

延伸閱讀

美利達看自行車 Q3將是景氣谷底

度寒冬 自行車業掀發債風

自行車雙雄 首季獲利腰斬