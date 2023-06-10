月薪10萬沒人做 冷氣師傅曝「1天就賺到」

夏天想找冷氣師傅維修通常都要排隊，有網友好奇，常聽到冷氣師傅薪水很高，月薪破10萬，「為什麼沒人想做？」一名師傅表示，月薪10萬太小看，「拚一點一天就能賺到10萬」，不過又熱又累，周六、日都要工作；許多網友聽了驚呼「身體要扛住」。

一名網友在批踢踢發文指出，常聽到有人說冷氣師傅月薪破10萬，不過夏天要找人來修冷氣都要排隊，甚至夏天過了還找不到人處理，好奇「為什麼薪水超高卻沒人做？」

這篇貼文釣出一位冷氣師傅回應，「累啊、熱啊！10萬是小看了，如果自己做一天就差不多這個數字。」他說自己夏天曾經一早出門，做到晚上10點才回家，安裝了7組冷氣，「那天工錢和賣機器淨利就破10萬」。

他說，除了安裝之外，也要做維修和保養，天氣熱、冷氣又不冷，根本受不了；而且六日都要上班，只休過年，「給人家請錢會少很多，不過你扛得下來就一定有得賺。」

許多網友驚呼，「7台太猛了吧，我家安裝就要2小時」、「一天10萬！你做2個月可以退休啦」、「一天10萬！跟名醫有得拚耶」、「我舅舅也是講類似的話，所以他專做新建案，跟設計師跑案場，不用面對客人」、「如果做到有口碑了，當老闆最好賺。」

也有人認為職業傷害不小，「腰要顧好」、「說真的，要做只能趁年輕，中年後問題都會跑出來」、「摸到灰塵我都很不能忍受了，更何況安裝環境又充滿危險」、「我看到那些大樓裝冷氣的師傅直接跨欄桿裝，我也不想做。」

（中時新聞網 方翊倩）

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