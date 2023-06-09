葡萄王 2023拚賺一股本

葡萄王（1707）因去年防疫品熱銷基期較高，1～5月營收39.4億元，微幅年增1.24％，惟仍受創下歷年同期新高；預期下半年在新品、新產能、代工業務三發酵下，營運樂觀，法人看好全年獲利有機會挑戰一個股本。

葡萄王5月營收9.3億元，月增17.51％、年減7.94％。其中，上海葡萄王延續成長力道，單月營收年增222.66％；母公司台灣葡萄王，代工業務加上自有品牌維持獲利動能，年增43.58％。

子公司葡眾，則因去年同期台灣防疫進入軟著陸模式，保健食品需求提升，故基期較高年減16.43％。不過，在業績仍處於高動能季節條件下，加上基期效應緩解，強勁動能將持續至6月。

葡萄王表示，目前益生菌已進入24小時生產制，7月軟膠囊、8月果凍膠新產線也將紛紛開始量產，9月PICS/GMP胃乳線在完成產能增倍後即投入生產，Q3各項營運計畫皆如期執行。

上海葡萄王表示，目前接單情況穩定，在基期效應下業績將維持成長趨勢；緊接著6/19～21上海市有大規模的保健食品展，在出席商展下，將持續爭取新客下單機會，延續營收成長能量。

母公司台灣葡萄王累計1～5月年增30.04％。代工業務維持雙位數成長，年增65.84％，因應乳酸菌原料代工需求，下半年度預計擴充發酵製成後段產能，屆時勢必帶動營收攀新高峰。

另外，葡眾累計1～月營收年減4.47％。主要受去年防疫產品熱銷，後疫情面臨較高基期影響。不過隨著下半年度將有新品上市，預期陸續貢獻營收，推升營業表現正向成長。

展望下半年，葡萄王指出，台灣自有品牌經營將調整為以獲利為績效目標，營收動能改由高毛利保健食品帶動；而代工業務因應需求擴充產能，預計於Q3貢獻營收。上海疫後解封訂單及出貨量持續攀升；葡眾將由下半年度新品挹注業績，目前整體營運朝著原本制定之目標前進，全年營收展望正向樂觀。