遠雄要「賣蛋」?董座趙文嘉:持開放態度

台北大巨蛋的外觀已呼之欲出，最近5年來，一直有傳聞指稱，有買家想以350億元接手60％股權，買家也點名是中信辜家，今（9）日遠雄建（5522）召開股東會時，股東再度提問到這個問題，問到大巨蛋股權是不是會轉手，對此遠雄建設董事長趙文嘉回應表示，大巨蛋股權處分不處分，遠雄建設都會抱持開放的態度。

趙文嘉今天主持遠雄建設股東會，對於多年來中信金辜仲諒已表態有意買下大巨蛋股權、遠雄不排除賣蛋的市場傳言，並未把話說死。

遠雄建設協理蕭君如表示，其實遠雄建只是綜合持股三成的股東之一，最大股東還是遠東建設控股公司，未來賣不賣蛋，一切都以台北市府說法為主。

今天遠雄建股東會，承認去年度合併財報，每股稅後純益7.04元，及股利分配案，每股發放現金5元。

有關台北大巨蛋最新進度、未來是否賣股以求出場，也是股東提問焦點之一。

趙文嘉回應一如過去集團的說法，表示遠雄建設在巨蛋事業公司的股東之一，綜合持股約三成多，以後是否會處分股權，目前所有選項都是開放的，取決的重點，還是要回歸遠雄建設的投資效益，是希望長期持有，享有經營收益，還是有其他規畫。

蕭君如表示，依市府都發局資訊，目前進度，台北大巨蛋的球場，最快預計7月可取得使照，商場9月可取得使照，飯店和商辦則11月可望取得使照。

其中球場方面，蕭君如表示，預計在取得使照後3個月，即10月份之前，進行試營運，希望年底有機會讓亞錦賽在大巨蛋舉辦；商場方面，遠東SOGO已承租；飯店大樓則委託洲際國際酒店集團進駐；至於商辦大樓，也已開始招商，每坪月租開價4,000元。

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