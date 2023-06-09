SCFI轉跌別慌!這群大戶回補長榮、陽明

最新SCFI（上海貨櫃出口運價綜合指數）今（9）日出爐，連2漲止步，本周轉跌48.85點至979.85點，跌幅4.75%，千點關卡得而復失。美西碼頭怠工、巴拿馬運河枯水期減載是近期兩大變數，干擾供應鏈正常運作，雖連帶衝擊運價走勢，但法人發現，外資為首的3大法人開始回補長榮、陽明，不排除醞釀除息前的一波小行情。

陽明總座杜書勤日前在法說指出，SCFI連續走揚是好徵兆，但認為整體型態走勢還稱不上是復甦，希望能再延續一段時間。而對船商本季兩度調漲運價，則認為漲價要是有基之彈才可行，後續要關注美西碼頭勞資協商、巴拿馬運河枯水期運力下滑等兩大變數。

不過，將於30日除息的長榮，外資昨起回補加碼逾3億元，3大法人聯手大買1.47萬張，頗有醞釀一波小行情的味道，也推升長榮連2紅，今日股價小漲收155元。

法人分析，貨櫃3雄6月以來漲幅落後大盤，除股價相對低檔，又有高殖利率保護，也讓股價底部緩步墊高，但提醒若除息日前股價累計漲幅過大，愈逼近除息日，法人獲利了結意願也會跟著提高，慎防棄息賣壓轉趨沉重，宜避「賺股息、賠價差」的悲劇重演。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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