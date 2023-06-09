台船打造全球第二大海工船 進軍離岸風電市場

台船（2208）打造亞洲最大、全球第二大的海事工作船「環海翡翠輪」，7日成功完成本輪最重要的4,400噸駁船吊掛荷重測試，讓台灣的離岸風電、能源轉型往前邁進一大步。

台船董座鄭文隆表示，台船身為台灣最大造船公司，配合政府離岸風電產業需在地化、國產化政策，自行設計、打造、全年無休建造之海事工程船，持續挑戰不可能，除了讓台灣造船工業更趨精進，也為國家重大政策扮演關鍵角色。

從7月起，環海翡翠輪可投入中能風場管架式水下基礎安裝，2024至2025年海龍風場水下基礎安裝等風場施作，以及即將定案的區塊開發第一階段2026、2027年風場業務。

展望政府政策，每年以1.5GW裝置能量推動，本船工作業務量將持續至2050年。環海翡翠輪是以服勤25年做規劃，年限將屆時，可升級再延壽續用。

台船表示，現階段會以國內離岸風電水下基礎安裝業務為主，待業務穩定及操作技術、人力成熟後，冬季期間視業務需要做機具設備加改裝後，也可執行海底電纜安裝工程，或向鄰近亞洲區風場如日本、韓國或東南亞國家承攬海工業務。

環海翡翠輪船身長度216.5米，可容納多達160名船員，甲板面積相當於1.3座足球場，所使用的管件超過4.6萬支，是一般商船的3倍，電纜總長達到800公里，是一般商船的4倍之多；並配備最先進的海上動態定位系統（DP3），可以讓船在海上6級風時不受海流、風向影響，在定位偏移不會超過1公尺。

本輪最重要配備是4,000噸級主吊車，可舉升高達165公尺，浮吊船執行吊裝作業的高度更達135公尺，在最大化甲板空間之設計下，可依裝載需求進行最佳配置，單次作業即可載運5套安裝用的水下結構物，如管架式水下基礎或單樁式水下基礎等。

台船表示，藉由此船優越的吊裝能力，可於最佳經濟效益的條件下，提供離岸風電開發商進行新型水下基礎，和新世代之大型風機之運輸與安裝作業，安全、效率、精準的特點，是世上最先進的海事工程船系統。

台船自1973年成立迄今，建造過許多類型海上載台，今年適逢建廠50周年，成功打造環海翡翠輪，為我國造船工藝立下里程碑，施作期間適逢COVID-19疫情、俄烏戰爭爆發、匯率劇烈變動、缺工缺料及原物料高漲等不利因素衝擊，讓台船全員吃足苦頭。

但「國家任務、台船使命」是台船人的DNA，不論平常日、休假日就算是春節期間，仍按表操課輪值上班，完成國家交付的離岸風電產業須落實人才培育本土化、供應鏈廠商聚落化之重要政策任務，再創台船的「榮耀船說」。

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