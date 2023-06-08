汽車交易市場熱 和潤5月、前五月營收報喜

汽車交易市場活絡，汽車金融公司營收也同步成長，和潤8日公告5月營收23.15億元、年增29.59％，累計前五月營收111.18億元、年增27.24％，皆創歷年同期新高。

和潤5月營收以地區別來看，台灣營收年增30％，大陸營收年增26％，營收成長主要原因為保有客戶持續增加，推升營業收入增加；子公司中以商用車分期之和勁企業之營收成長幅度最大，成長動能強勁。

隨著目前正值車市銷售夏季競賽，6月可望延續5月新車銷售暢旺，和潤看好，個人消費金融、企業金融需求量能皆有望持續正向發展。

和潤表示，公司追求成長同時，亦重視企業營運與環境永續的平衡，自2020年起，配合政府政策提前五年啟動溫室氣體盤查，並已連續三年取得ISO 14064-1驗證，亦以實際行動支持綠色倡議TCFD（氣候相關財務揭露），於2022年永續報告書中加深TCFD揭露內容，重視永續資訊之揭露及承諾。

和潤指出，近年來更積極推展數位轉型，落實無紙化應用，善用數位工具進行業務拓展，強化管理效能，皆帶來高效營運成果；和潤結合本業，致力推動低碳交通工具承作，並成立和潤電能發展多元綠能事業，今年起亦積極推動充電站點佈建，以不同類型產品分散佈局，滿足各種不同充電場域，為綠能發展做出貢獻，和潤企業積極為實現綠色永續努力，往淨零排放目標邁進。

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