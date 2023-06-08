低接買盤回溫 塑化築底走堅

PLATTS報導，油價持穩70～80美元區間波動，加上報價多處低檔，吸引低接買盤回溫，遠東區五大泛用樹脂最新現貨行情延續築底走堅態勢，PVC、LDPE、LLDPE、PP、ABS及PS悉數持平，僅HDPE小跌10美元，EVA拉回整理50美元，每噸1,430美元。台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、聯成（1313）、台達化（1309）及國喬（1312）營運加分。

台塑表示，美國聯準會持續升息，目前基準利率5％～5.25％，房貸或汽車貸款利率更高達6.5％～8％，民眾買房及購車意願轉趨保守，當地石化產品需求轉弱，業者挾其低廉成本優勢大量外銷，將影響全球石化行情及亞洲輕裂廠開工率。

不過，目前亞洲大部分石化產品行情已跌至接近變動成本，上、下游業者為免虧損擴大，紛紛減產因應，加上印度發布PVC產業保護措施，有利未來公司PVC銷售。

印度政府為保護國內PVC業者，今年5月17日發布高VCM殘留量進口PVC數量限制之保護措施（SafeGuard）。由於台塑在印度長期耕耘，品質及服務在印度客戶心目中為第一品牌，且PVC之VCM殘留量低於標準值2 ppm，並已通過印度標準局（BIS）認證，有利未來銷售印度市場。

此外，雖然終端消費低迷，影響EVA鞋材需求，但太陽能上游矽料價格大幅走跌，太陽能組件獲利提高，第三季矽料價格可望落底持穩，預期EVA太陽能封裝膜需求將逐步回升。

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