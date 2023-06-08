貨櫃3雄東風何時來 老船長：這時點V上去

相較台股一路驚驚漲，即將挑戰萬七大關，貨櫃3雄股價卻幾乎是文風不動。展望海運後市，陽明總經理杜書勤指出，第3季傳統旺季將至，雖不確定能否出現2010年的急漲，但大膽預言消費緊縮時間愈久，隔年的反彈力道就會愈強，暗示明年航海王東風將至。

陽明昨（7）日召開法說，杜書勤表示，首季部分航線小幅虧損，但整體還是獲利，今年續保獲利無虞，但也直言，今年貨櫃航商就算獲利，也不可能像前兩年疫情期間的大多頭盛況，現在回歸正常，希望航運業每年都有健康的獲利跟成長，而不是暴起暴落。

由於第3季傳統旺季將至，杜書勤認為，歷經過去10個月歐美運量急跌後，返校潮、年終節慶新訂單挹注，市況審慎樂觀，且依照過去經驗，歐美庫存降到一定程度之後，不排除隔年會有大幅反彈，只是不知道是溫和反彈，還能是像上一波2010年的大多頭，當時因金融海嘯造成消費信心大跌，消費縮手、貨量急跌，但隔年就出現急漲。

陽明第1季稅後純益34.01億元，季減74.5％、年減94.38％，EPS為0.97元；累計前4月營收479.97億元，年減66.57％。杜書勤表示，目前陽明美西線運價在損平線之上、美東線有獲利，美國線長約合約量達標，簽約量沒問題，現在緊盯的是履約量。

他也指出，當前牽動運力、運價的兩大關鍵，各為巴拿馬運河水量下滑、美西碼頭工人談判膠著。其中，巴拿馬運河水量下滑，載重量影響約10%，船舶陸續減重精算中，持續時間多久成影響整體船舶供給的最大關鍵。

至於美西碼頭勞資談判，現處於工會消極派工狀態，導致技術性延誤，談判也陷膠著，幸好目前貨量不若去年，僅有船期少許延後，屬於怠工而非罷工，尚在可控範圍內。

此外，俄烏戰爭何時告一段落，杜書勤同樣認為值得留意，戰爭期間造成供應鏈混亂，戰後復原期可望推動大量重建物資需求，將成貨櫃航運的大利多。

外界另留意，貨櫃3雄除息大戲即將登場，相較長榮拍板6/30除息，陽明尚未敲定除息交易日，昨也於法說透露，預計最快本月會有具體時程，由於貨櫃3雄合計豪發逾2,300億元股息，能否為台股帶來活水受關注。

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（旺得富理財網 李宗莉）

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