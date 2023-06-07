陽明總座：運量急跌反彈愈大

陽明海運7日召開法說會，總座杜書勤透露，首季部分航線小幅虧損，但整體還是獲利，對今年全年維持獲利審慎樂觀。儘管過去10個月歐美運量急跌，他預估隨著庫存去化，第三季傳統旺季將至，消費緊縮時間愈久，未來花費反彈愈大，只是不知道是「溫和」反彈，還是像2010年「急漲」反彈。

杜書勤直言，今年貨櫃航商就算獲利，也不可能像前兩年疫情期間大多頭的盛況，現在是回歸正常，希望航運業每年都有健康的獲利跟成長，而不是暴起暴落。陽明第一季淨利34.01億元，季減74.5％、年減94.38％，EPS為0.97元；累計前四月營收479.97億元，年減66.57％。

如果看陽明各航線首季運費收入占比，歐洲線占40％是最大獲利來源，其次是美國線占31％、亞洲近洋線占12％等；論貨量，第一季相較去年同期減少約5％；市場關注的運價，每20呎櫃平均運價從去年4月3,129美元一路下滑到今年3月的908美元，近一年大跌7成。

再來看陽明所屬THE聯盟，在全球東西向主要航線周運能占比近26％，較首季的27％略減，美國線略減為27％、歐洲線略減為24％，大西洋線略增為28％。

杜書勤表示，目前陽明美西線運價在損平線之上、美東線有獲利，美國線長約合約量達標，簽約量沒問題，現在緊盯的是履約量。接著第三季是傳統旺季，歐美返校潮、年終節慶新訂單將至，對市況持審慎樂觀看法。展望後市，在歐美庫存降到一定程度之後，杜書勤依照過去經驗來看，不排除隔年會有大幅反彈，只是不知道是「溫和」反彈，還是像2010年「急漲」反彈。

陽明指出，另一個變數是若俄烏戰爭告一段落，戰爭期間造成供應鏈混亂，在戰後復原期推動大量重建物資需求，也會是貨櫃航運的大利多。上一波航運大多頭在2010年，因金融海嘯造成消費信心大跌，消費縮手、貨量急跌，但隔年就出現大幅反彈。