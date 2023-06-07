台灣百和印尼新廠、台灣二廠 明年投產

台灣百和（9938）7日召開股東常會，改選10席董事（含4席獨董），並推舉董事長，現任董座鄭森煤續任。台灣百和去年度EPS 5.1元，會中也通過去年度股利，每股將配息2.5元。展望下半年營運，台灣百和預估下半年營運，可望逐月轉好。

除現任董事長鄭森煤續任，鄭森煤長子-台灣百和總經理鄭誠禕、次子-台灣百和業務部執行副總鄭程綜，均當選董事。

台灣百和兵分兩路進行新產能布局。其中，砸下巨資興建印尼百和新廠，明年可投產鞋材與成衣材料等產品；另台灣百和二廠，公司投資2億多元，規劃染整廠，明年第二季完工，將從事染紗、織帶及色紗等染整製程。鄭森煤說，近年來公司更逐步增加越南、印尼地區的產品品項、生產產能及產製能力，因此，公司在鞋類及成衣類等產業的經營，仍穩固成長，且基礎堅實。另在其他產業擴展及產品應用開拓上，亦將持續看到績效。

為增加公司營收，鄭森煤表示，公司2023年度計劃開發新產品，包含機能性黏扣面料、仿碳纖CB可麗板、環保紙纖鞋帶/平織布、針織牛耳穿繩帶、蜂鳥機能鞋帶、立體雙層針織帶、毛面梭織布標/黏扣織帶，及多色圖樣反光膜等產品。台灣百和7日公布自結5月合併營收9.58億元，年減45.27％，累計今年前五月合併營收47.84億元，年減39.9％。展望下半年營運，台灣百和預估下半年營運，可望逐月轉好。

全球2022年受到俄烏戰爭、通貨膨脹及利率調升等影響，連帶讓台灣百和整體銷售及營運成本增加，加上房地產銷售，因推案進入最後階段而大幅減少，使得公司2022年整體營收、營業毛利、營業淨利、稅前及稅後純益，均較2021年減少。

台灣百和副總葉桂珠指出，旗下印尼百和新廠，預定2024年陸續投產，主力產品以鞋材及成衣材料為主；另為區隔市場，並沒有生產射出鉤及經編針織緹花網布等產品。台灣百和也提供航太、醫療、電子、導航產品、虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）廠商所需配件。

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