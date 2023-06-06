長虹攜新紡建內湖商辦 單價挑戰三位數

看好辦公市場，長虹（5534）再度加碼搶地！今（6）日與新紡（1419）同步公告，長虹和新紡旗下子公司新光資產管理、新福開發，簽訂台北市捷運西湖站旁內湖路一段、內湖四小段土地的共同合作興建契約，預計斥資40億元興建辦公大樓；未來長虹將可分回33.97％，新光資產開發及新福則可望分回66.03％。依目前辦公行情每坪最高逾90萬元估，未來辦公單價有機會挑戰三位數。

長虹這三年光是在內湖的辦公大樓，就連續被「掃」走4棟，包括「長虹新世代科技」、「長虹新銳科技」、「長虹豐匯商業科技」及「長虹雲端科技」；隨著內湖商辦的土地存量，陸續被買光之後，長虹正積極回補內湖的土地原料。

長虹去年9月已豪砸近20億元，以每坪285萬元的工業地最高單價紀錄，大手筆收購西湖段瑞光路的近700坪土地，預計開發為總銷40億元的辦公大樓。

今天長虹再度出手搶地，簽下新紡子公司新光資產管理、新福開發的台北市內湖區西湖四小段220-1、220-2及236-1地號土地，三方已共同合作興建意願書。

據地籍資料顯示，這塊地位於內湖路一段捷運站旁，220-1、220-2及236-1共三筆地號的土地，合計面積達1,850坪，土地使用分區為科技工業區，現狀為停車場。

未來將興建為頂級辦公大樓，長虹將依比例分回33.97％，新光資產管理、新福開發則分回66.03％。

長虹表示，該辦公合建案，長虹預計將投入40億元的工程款。

長虹今年規劃推出的新案，已有2筆，包括總銷20億元的台中「長虹天擎3」，總銷60億元的彰化「員林一期」，總銷共80億元。

長虹預計於6月28日舉行股東會，股利政策已公布，每股配發現金達5.5元。

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