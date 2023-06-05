解封效應旺 台灣高鐵5月營收年增123％

國旅出遊熱度不斷，帶動台灣高鐵（2633）旅運量穩步回升，公司5日公布5月營收達39.95億元，受惠解封效益，較去年同期大幅成長123.13％，繳出倍增成績單，寫下歷年「最旺五月」紀錄，月減6.97％，6月則有端午連假挹注，可樣進一步刺激反返鄉、出遊乘車需求。

台灣高鐵董事長江耀宗日前在股東會上表示，受惠節慶／假期人潮、大型活動持續舉辦，以及國民旅遊旺盛需求，帶動台灣高鐵運量自去年7月開始一路向上攀升，延續至今年持續穩健成長。

據統計，台灣高鐵今年4月日均運量超過20.7萬人次，創下通車營運以來單月日均運量的歷史新高紀錄。江耀宗強調，台灣高鐵運量與營收都已逐漸恢復到疫情前水準，在全體同仁共同努力之下，已讓公司成功通過疫情考驗，對今年台灣高鐵運量及營收表現審慎樂觀。

展望後市，6月將有端午連假，疏運期間車票已開始販售，台灣高鐵共加開164班次列車，預料營收表現有機會呈現年、月雙增成績，帶旺上半年營收成長維持高度成長力道。

而7月起，台灣高鐵每周將增開9班次列車，每周提供1,025班次列車旅運服務，在增班挹注下，有利下半年起營運成長。

台灣高鐵今年前五月營收重返200億元以上大關，達204.38億元，年增51.06％，改寫同期新高紀錄。法人看好，由於國旅報復性旅遊持續開展，加上國外觀光客來台旅遊持續增溫，有利台灣高鐵載客率提升，將同步推升票箱、非票箱收入向上。

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