慧洋5月稅前盈餘3.65億元 年減71.97％

慧洋海運（2637）今（5）日公告5月合併營收16.48億元，月增5.8％、年減37.61％，自結5月營業利益4.78億元、年減68.7％，稅前盈餘3.65億元、年減71.97％，自結每股稅前盈餘0.49元。

累計前5月合併營收67.89億元、年減36.95％，稅前盈餘為5.17億元、年減90.34％，自結每股稅前盈餘0.69元。

展望今年營運，慧洋表示，面對短期市場需求不穩定，將彈性調整指數連結及固定租金比重因應。中長期來看，在環保法規日趨嚴謹、近年新造船訂單數量偏低，造成散裝船舶供給缺口擴大，慧洋多年來穩定投資環保節能新船可望受惠。

散裝市場自五一假期以來觀望氣氛濃厚，雖邁入傳統南美穀物旺季，然整體需求仍顯疲弱，運價指數尚未有明顯反彈。慧洋在此之前已將部分指數連結船舶，以當時較高的期貨價格提前鎖定第二季為固定租金，藉以分散市場風險，因此5月營收受到市況衝擊程度較低，仍呈現月增5.8％。

慧洋指出，今年營運目標將放在船舶汰弱換新，主要針對船齡過高、營運效率較差的老舊船舶進行處分，由於二手船舶在短程、開發中國家港口設施限制下仍有一定市場需求，慧洋至目前為止已陸續公告5艘船舶處分案，實際處分損益則依交船時程進行認列。

慧洋今年持續採購新船，截至目前共有17艘節能新船訂單，包括12艘Handysize、3艘Panamax以及2艘Supramax，今年預計尚有6艘新船將加入船隊，其餘陸續於2024至2026年交付，為未來營運動能增添薪火。

延伸閱讀

運價穀漲 慧洋董座樂看Q2

船東危機 慧洋：減碳船不夠就麻煩了！

美西港口中斷 三因素、兩情境牽動運價