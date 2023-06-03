「亞灣2.0」啟動 拚打造國際智慧科技樞紐

行政院長陳建仁3日前往高雄港埠旅運中心出席「亞灣2.0智慧科技創新園區」啟動記者會時表示，「亞灣5G AIoT創新園區」（亞灣1.0）推動有成，考量園區空間已供不應求，因此他於5月10日核定「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，整體期程與經費由五年107億元，延長加碼為七年170億元，希望透過中央地方攜手合作，以及「亞灣1.0」既有基礎上，建立更完整產業生態系，鏈結新南向，並打造亞灣成為國際智慧科技的樞紐。

陳建仁表示，「亞灣5G AIoT創新園區」（亞灣1.0）推動有成，在亞灣串連起5G AIoT上中下游產業鏈，並持續吸引新創企業進駐，考量園區空間已供不應求，因此他於上月10日再核定「亞灣2.0-智慧科技創新園區推動方案」，整體期程與經費由5年107億元，延長加碼為7年170億元，並透過擴大用地、群聚、創新、輸出等「4個擴大」與國際鏈結，預計能再促進550億元的國內外投資，帶動超過4,000個就業機會。

陳建仁指出，蔡英文總統上任後提出「大南方計畫」，希望以國家力量與政策引導，讓臺灣南北區域能夠均衡發展，他對「亞灣2.0」寄予厚望，非常期待在中央地方攜手合作，以及「亞灣1.0」既有基礎上，建立更完整產業生態系，不僅鏈結新南向，更打造亞灣成為國際智慧科技的樞紐，也希望「亞灣2.0」未來招商過程順利，進一步帶動南台灣蓬勃發展。

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