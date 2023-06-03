泰山股臨會爆幽靈票? 國票綜合證券澄清

針對泰山（1218）公司派3日發文指稱531股東臨時會因出席股數有誤，有作票、灌票之情形，負責泰山531股臨會股務代理機構國票綜合證券隨後聲明指出，當日計票系統出席股數之加總欄位發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，不及更正，經當日覆核驗算後，確認本次股東臨時會之最終出席股數為「427,666,856股」，計票系統之錯誤僅涉及出席股數之加總欄位，其他部分均正確無誤。

國票綜合證券為泰山企業召集權人龍邦國際興業等共計7人召集泰山公司112年第二次股東臨時會之股務代理機構，負責本次股東臨時會之委託書統計驗證、股東出席報到受理、議案表決及選舉結果統計等事宜。

國票證券指出，此次股東臨時會因本公司計票系統出席股數之加總欄位當日發生部分錯誤，致當場宣布之出席股數有誤，不及更正，經當日覆核驗算後，確認本次股東臨時會之最終出席股數為「427,666,856股」。

然如前述，計票系統之錯誤僅涉及出席股數之加總欄位，其他部分均正確無誤，選舉結果亦以選票之精算為準，故本次股東臨時會宣布之「各候選人選舉權數」、「董事當選結果」，以及其他議案之「表決權數」均正確無誤，於股東臨時會各議案之決議結果均無影響。對於泰山公司派新聞稿指稱股東臨時會因出席股數有誤，有作票、灌票之情形，均非事實。

國票證券強調，對上述之系統作業疏失，謹致萬分歉意，並呼籲各界尊重本次股東臨時會合法有效之選舉結果，切勿捕風捉影為無謂之猜測，以維持投資市場之秩序。

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