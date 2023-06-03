泰山公司派再爆 531董事選舉出現幽靈票

泰山（1218）5月31日股臨會董事改選、經營權變天爭議持續，泰山公司派3日再爆料，指控龍邦公司﹙2514﹚於5月31日，以泰山大股東名義，主導召開股東臨時會改選泰山公司董監事，卻發生投出權數大於出席權數的弊端，泰山大股東景勛公司對選舉過程涉及舞弊，已提出選舉無效之訴。

泰山公司派發聲明指出，現場股務人員清點結果，宣布出席股數為417,187,774股，預計改選董事及獨立董事共九席，過程有錄音檔為證，由於一票最多可投九席，故兩者相乘結果，最終選舉權總數，至多為3,754,689,966權數。不過，股務人員最後公告的選舉結果，所有候選人得票權數相加，竟然高達3,808,631,360權數，足足多出了5300萬權數，明顯有作票、灌票的情形。

且股東臨時會由龍邦公司召集；由龍邦公司指派股務；由龍邦公司擔任主席；主席劉偉龍於會議中倚仗「主場優勢」，在已沒有股東要投票的情況下，還蓄意延長投票時間，並在宣布後完全不甩股東當下群起抗議，率律師大刺刺先行退場神隱，最終聲稱取得多數席次。

泰山公司派指出，獨立董事的所謂當選人及落選人，投票結果，只相差240萬權，相較離譜「幽靈增生」的5300萬權，顯見龍邦惡質的作、灌票，抑或私下得知公司派投配票狀況，趕緊利用延長投票的時間，調整自己的投配票比例，此等行為已扭曲選舉結果。

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