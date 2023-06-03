跨國遊熱助航空後市 海運北美線運價回溫

全球跨境旅遊復甦，持續帶動航空產業市況，業者對於下半年皆抱持樂觀的看法；至於海運族群，本週北美線運價回溫，遠東到美西、遠東到美東航線的運價漲逾1成。

航空公司在邊境解封後，今年前4月華航客運營收回到疫情前9成水準，長榮航則已經比COVID-10疫情前成長11.6%，航空雙雄的機票價格也較疫情前成長3到5成左右。

業者對今年相當樂觀；華航表示，今年營運改以客運為主軸，全年載客率看好，「暑期訂位持續進來」，貨運雖然營運往下走，但今年前4月營收仍較疫情前有逾50%的成長，且運價仍高於2019年。

長榮航今年除2月，其餘月份的營收也都比疫情前還熱絡，目前長程線訂位已達9成，日本線預估回到8成以上，港澳則維持超過7成，另貨運預估第3季到第4季也將緩步回升；總經理孫嘉明近期在法人說明會上表示，今年目標力拚全年營運創高。

另為永續經營，航空雙雄陸續訂定使用永續航空燃油（SAF）目標，法人分析，雖然目前永續燃料售價是一般燃油的2到5倍，但SAF較一般航空燃油減少約8成碳排放量，且明年歐盟將徵收碳稅，預料這將成為航空公司維持競爭力的要素之一。

華航指出，公司目標2025年使用SAF比例2%，2030年成長到5%，2040年進一步至40%，並在2050年達到65%。長榮航表示，短期目標是2025年2%SAF、10%再生燃油，2035年10%SAF、50%再生燃油，2050年目標是完全達到淨零碳排。

海運方面，雖然海運市況去年下半年面臨反轉，但各大航商持續減班，Alphaliner4月份資料顯示，全球約有4.4%貨櫃船隊處於閒置狀態，較近期高峰6.4%持續縮減，且預期航運市場貨運需求有回溫跡象。

觀察上海航運交易所6月2日公布的最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週指數重返千點，其中北美線表現強勁，遠東到美西、遠東到美東航線的運價分別漲逾1成。

貨攬業者接受記者電訪時指出，航商成功在6月1日收取附加費（GRI），雖然幅度略遜於預期，原先每FEU（40呎櫃）喊漲1000美元，但最後每FEU加收400美元、每TEU（20呎櫃）則加收360美元，顯示貨量沒有市場預期的強，但已足以讓運價獲得支撐。

（中央社記者賴言曦台北3日電）

（編輯：郭無患）1120603

延伸閱讀

顏益財談海運 明年最辛苦

票價漲、油價跌 航空股獲利空間拉大

別和強勢股作對 航空股「頂部時機」曝光