頂大畢業做這職務 網揭真相：年薪很可觀

一名女網友於政大商學院畢業後，在一間小公司當人資，沒想到媽媽嫌她沒用，表示非常失望，要求她辭職，否則就別再聯絡；她認為工作要找自己有興趣的才能長久，「我實在不知道該說什麼，真的要這樣就辭職嗎？」網友則表示，人資的發展很廣，如果到金融業或科技業，年薪相當可觀。

「頂大畢業當人資被媽媽罵沒用」，女網友在Dcard發文表示，從來不覺得頂大畢業就非得做哪些工作，她認為要找到自己有興趣的，才能做得長久，所以畢業找到人資工作，也順利面試上。

沒想到媽媽得知後把她痛罵一頓，表示對她非常失望，從小送她到私校讀書，大學也念到政大商學院，最後卻是在一間小小的公司當人資，原PO無奈表示「媽媽不認我這個沒用的女兒，要我辭職，否則不用再聯絡。」

有網友直言「頂大畢業的人資不少吧？」其他人則解答，「重點是小公司，如果是在蘋果當人資感覺很屌」、「小公司是多小，多沒制度，多沒未來？這題不是什麼人生是自己的，關媽媽什麼事，是妳自己要想想，讓媽媽理解跟放心的問題。」

也有網友認為「先累積經驗，等待更好的機會，誰不是這樣走過來的？你媽可能電影看太多，以為你畢業馬上就能開一間會計事務所」、「慢慢累積實力，之後可以到金融業或科技業當人資，年薪很可觀，只能說媽媽眼界不夠大，人資的發展很廣。」

甚至有網友表示，「我們公司那種10年經驗的人資，事情少到讓我羨慕，但年薪也有200萬，我覺得CP值超級高，為什麼媽媽覺得當人資不好？」

（中時新聞網 方翊倩）

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