程泰、亞崴 訂單看到H2

程泰集團旗下亞崴（1530）及程泰（1583）、隸屬和大集團的高鋒（4510）等工具機廠，預期第二季營運優於第一季。程泰集團董座楊德華表示，程泰及亞崴訂單看到下半年。

近期工具業再現無薪假，造成徵才不易的困擾。楊德華澄清，亞崴中科廠今年1月曾申請為期三個月無薪假，卻發現攬才出現劣幣驅逐良幣的現象，為此他在農曆年後主動聯繫全球代理商及經銷商盡早下單，亞崴中科廠無薪假也提前至3月結束。

楊德華表示，亞崴及程泰兩家工具機公司中科廠員工人數各2、3百人，目前生產正常，下半年訂單不成問題，最近還各發放1個月員工分紅。亞崴及程泰4月最後一周來不及出貨而遞延，5月出貨優於4月，程泰台灣市場5月出貨2億多元，創同期新高，兩工具機廠第二季營運優於第一季。

程泰最近歐洲接單比亞崴好，亞崴則是美國接單優於程泰，土耳其市場接單也成長。亞崴目前在手訂單12億元、程泰在手訂單維持11億元。

另外，高鋒主管指出，高鋒中科廠未申請無薪假，去年起幫和大代工生產齒輪加工，每月營業額逾2,000萬元，目標拚年營業額6億元。

高鋒目前在手訂單3、4億元，能見度看到8月，4月部分訂單遞延至5月出貨，5月出貨金額可望優於4月，4月合併營收1.66億元，超越每月1.5億元損益平衡點而有獲利，第二季可望獲利，彌補第一季每股虧損0.06元，上半年有機會至少損益兩平。