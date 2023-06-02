八貫 Q4推新款智能醫療床

受制戶外與醫療產品客戶遞延出貨影響，八貫（1342）5月營收1.8億元，較去年同期減少5.8％；惟高毛利的軍工及其他產品線營收仍交出月增56.8％、年成長172.7％表現，有助強化收益結構。前五月營收10.3億元，維持與去年同期持平表現。

八貫表示，積極拓展產品應用領域，爭取新的營收動能挹注；其中，深耕高端醫療，與客戶Hillrom合作開發的ICU用的新款智能醫療床，預計第四季推出，強化營運新利基。

八貫指出，前五月營收因戶外產品受到全球通膨與消費力道平緩影響，營收動能減弱，但醫療、航太救生與軍工及其他三大產品線前五月營收年增率仍達21.8％。

八貫今年戶外出貨受到通膨影響消費力的干擾，但因有新客戶、新產品出貨，有助支撐營運表現，而軍工產品是今年成長主力。

八貫去年9月接到德國客戶規模百萬碼防彈背心外罩訂單，預計持續出貨到今年底。為延續營運動能，近期取得同一客戶的軍工新產品硬殼防護衣（Hard Shield）研發單，第一季已送樣，預計第四季出貨，今年目標軍工產品占全年營收比10％以上，長期目標朝13％努力。

八貫新廠房預計10月完工，明年首季進入生產，有助長期營運成長動能。