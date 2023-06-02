禾聯碩 拚連八年賺逾1股本

家電廠禾聯碩（5283）2日召開股東會，通過配息8元，董事改選蔡金土、蔡柏毅父子續任董座、副董。蔡金土表示，今年家電環境辛苦，重心將放在小店鋪使用的輕型商用空調等利基型產品，位於龜山A7總部大樓完工後，顯示器、空調產線陸續移入，並新設冰箱產線，可望擴大物流配送效益。

蔡金土表示，雖然原物料價格及運費成本高的現象緩解，不過台幣貶值對家電業的壓力仍大，今年由於政府推出節能補助，空調銷售在4、5月已有成長，尤其今年少掉去年「班班有冷氣」政府標案約有4億元業績缺口，得有其他產品跟上，透過投入研發更多與市場差異化、做和別人不一樣的策略，尋求業績能穩定成長。

禾聯碩連續七年賺逾一個資本額，今年力拚連續第八年達標。禾聯碩表示，政府推動家電節能補助，加上天氣轉熱、下雨天數少，近二個月空調銷售已有成長；此外，近年成長速度最快的生活小家電，營收占比已從個位數提升至雙位數，包括抑菌風扇、高階無葉風扇、織物清洗機等推陳出新，廚房家電洗碗機、瞬熱型開飲機一上市受好評，預期將是各產線中成長力道最強的類別。

禾聯碩2日並進行董事改選，包括警大前校長、台新建經董事長刁建生，與財團法人怡德長照中心董事林建成，分別新任董事、獨董。