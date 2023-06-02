EG、PTA有撐 南亞、東聯舒壓

大陸需求端聚酯持穩上升，開工率約90％，織造負荷穩定在73％，需求有所轉好，加上EG報價持續低位整理，吸引低接買盤。此外，PTA、PX也因庫存壓力不大，聚酯端提供剛性需求支撐具備較強韌性，加上PTA低加工費下可能會有潛在的檢修支撐，呈現區間走堅態勢。南亞（1303）、東聯（1710）、中纖（1718）及台化（1326）營運舒壓。

分析師表示，大陸華東主港地區MEG港口庫存約101.2萬噸附近，減少4.8萬噸。近期EG自身供應不高，整體操作率52.92％，其中煤製EG約53.45％，而聚酯端需求支撐較強，聚酯產能操作率仍維持高位，有助EG持穩去化庫存。

東聯因EG價格有回升，且較原料乙烯向上幅度略高，帶動虧損幅度縮小，而毛利率表現較佳的特化、氣體占比提升，第一季毛利率較去年第四季轉正，且回到與去年同期相近水準，加上業外支撐，EPS 0.72元。

東聯指出，今年業外不需再認列亞東石化上海的損失，包袱減輕許多；EG雖仍有虧損壓力，但在本業產品組合與業外均有改善，今年營運看法較為正向。目前特化報價增溫，乙烯報價下滑，但EG售價區間震盪走堅，法人推估，第二季本業有或損平、小賺機會。

全球聚酯消費每年成長約3.2％，隨著人口逐年增加，聚酯應用越趨廣泛，預估各類聚酯產品消費量將持續穩定成長；不過，大陸EG自產量持續增加，市場競爭將更加劇烈。