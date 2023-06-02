亞德客 5月營收寫同期新高

氣動元件大廠亞德客-KY（1590）5月接單金額大於出貨，5月及前五月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，都改寫同期新高。亞德客預期，今年氣動元件市場個位數成長，亞德客今年營運目標將比整體氣動元件市場年增幅，再增加10％。

亞德客5月接單出貨比1：1.1，2日公布自結5月合併營收人民幣6.32億元，年增5.03％；折合新台幣計價27.72億元，年增4.6％。前五月合併營收人民幣27.93億元，年增8.26％，以新台幣計價123.66億元，年增8.24％。由於去年第二季比較基期低，市場預估亞德客第二季出貨與營收可望優於第一季、去年同期。

亞德客的客戶業態面向廣，涵蓋電池、汽車、照明、包裝機械及通用設備等產業，營運受個別單一產業景氣影響較小。5月營收成長，主因是能源、照明設備及包裝機械等產業出貨有較高的增長率。

亞德客強調，5月接單金額持續高於出貨，對於氣動元件需求趨勢的預期維持不變，今年整體市場需求將逐步趨向復甦而非急速復甦。

亞德客今年營收增長動能，主要來自大陸氣動元件市占攀升至26％，新增線性滑軌產品業績持續增長，在大陸解封後恢復拜訪客戶推銷線性滑軌，過去兩個月有逾千組客戶訪廠，預期下半年線性滑軌出貨將有顯著成長。

法人估，亞德客今年營收有機會兩位數成長，挑戰新高。外資5月底至6月初連續五個交易日賣出，股價跌破千元，逢低承接買盤強勁，2日大漲19元，終場重新站穩1,000元，成為傳產業千金股。