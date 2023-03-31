年後近洋線運價漲 萬海曝海運好轉時間點

萬海航運（2615）今（31）日召開法說會，總座謝福隆表示，全球經濟仍受到戰爭、升息、通膨等因素影響，壓抑消費需求，但農曆春節年後艙位需求有所提升，部分航線推動運價上漲，主要是近洋線。若戰爭趨緩，歐美去庫存之後會有需求，預估今年第二季、第三季會比第一季好。

法人關心，萬海美國線長約簽約狀況，謝福隆指出，長約價要等4月底，美國大型零售商簽訂後才會明朗，新約價會比現貨價高，美國大型直客（BCO）期望是穩定艙位供應與合理的運價。部分客戶仍在調整庫存階段，預估第三季貨量隨旺季來臨加溫。

海運市場變化快速，萬海持續優化航線、彈性配置船舶，目前大型船舶有投入美洲線，替換出來的中小型船舶回防亞洲區間、中東印巴航線。

目前萬海是否有船舶閒置或停班停航狀況？謝福隆表示，目前沒有船舶閒置，皆投入營運。若主要出口國有長假，會考慮短暫停航因應，做機動性調整。

還有投資人最關心的配息，萬海去年每股賺33.17元，擬配息5元，配發率僅15％。謝福隆說明，公司看好長期貨櫃運輸發展積極投資，從2018～2021年共打造68艘新造船、40多萬個新貨櫃，從1700～13000TEU都有，多元船型有利調度。

至於今年是否會單季虧損？萬海不提供財測。萬海去年第四季每股虧損0.01元，為貨櫃三雄2020年第三季以來首家單季出現虧損的航商。

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