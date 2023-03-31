電價下一步怎麼動?徐旭東:油價是隱形的手

遠傳（4904）董事長徐旭東今（31）日出席2023台北智慧城展，由於遠東集團旗下企業眾多，台灣電價即將在明（1）日喊漲，他表示，電價議題談三天也談不完，假設油價真的太高，當然也會撐不住，但電價下一步究竟會怎麼動，主要來是要看油價。

徐旭東表示，電價這議題談三天也談不完，就部份角度還講，其實早就就應該要漲了，當然，對於企業經營來說，就是成本上來，且這次調漲有可能只是第一次，未來還會再漲，主要還是要看油價的趨勢，以企業主角度來說，隨時都要做好準備，針對油價的浮動做出因應，假設油價真的太高，當然也會撐不住，但油價究竟會怎麼動，沒有人知道。

徐旭東表示，油價對企業得影響各個產業不同，有的5~10％，有的甚至到15~20％，部分行業用電很兇，畢竟電是一個主要動能，電價調漲主要就以價制量，也可以使大家節能用電，這是必須長期關注的。

國際油價現階段因為俄羅斯宣布3月減產50萬桶/日，但大陸及印度持續增加購買低價俄羅斯原油，因此，市場認為俄羅斯僅3月減產，第二季俄羅斯原油產量仍會逐步回升，且歐美產業活動疲弱，加上近期美元指數上漲，導致短期油價上檔承壓，但大陸經濟持續復甦，預期第二季大陸油品需求將比第一季增加40萬桶/日至1,590萬桶/日，加上全球航燃需求增加，帶動今年全球油品需求逐季增加，供需狀況亦逐漸改善，展望後續未來油價緩慢回升。

（時報資訊 王逸芯）

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