3月職缺再創103.1萬新高 這行業最缺人

根據一零四(3130)旗下104人力銀行最新數據顯示，3月全站工作機會數103.1萬，創歷史新高，與去年同期98.6萬個相比，成長4.6％。依產業，住宿餐飲業19.9萬個居冠，電子資訊/軟體/半導體16.7萬排名第二、批發/零售/傳直銷業15.8萬個位居第三。

104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄指出，整體工作數已長達1年維持在至少90萬個以上，顯示大缺工已成為常態，企業必須重新審視招募策略，像是擴大年齡的任用友善中高齡，以及彈性工時的招募，以最缺工的住宿餐飲業為例，飯店最忙碌的時間為早上顧客退房至下午進房這段期間，剛好也是家庭婦女送完小孩上學後的空檔時間，這段時間進行分時工作，就能有效填補人力缺口。

為幫助企業解決缺工問題，同時增進僑生在台就業，僑委會委員長徐佳青指出，我國面臨少子女化、高齡化以及工作人口急遽減少的多重挑戰，且產業面臨人才嚴重短缺；為留用優秀僑生人才，僑委會從招生攬才、育才及留才階段，積極輔導僑生認識台灣產業。

僑委會與104人力銀行合作，建立僑生專屬線上多國語言整合性資源平台，提供最豐富完整的就業資訊和跨產業5000筆職缺，大幅提升工作媒合機會，同時也將於4/29(六)僑生就業博覽會，邀約高達50間企業，包括ASML、友達、台達電、華新、王品集團、中鼎工程、旭榮集團、IKEA等，促進台灣整體就業競爭力。

（時報資訊 莊丙農）

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