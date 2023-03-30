台灣新車安全評等 TOYOTA兩大神車獲五星

台灣新車安全評等計畫（TNCAP）30日首次公布報告，兩大銷售神車－TOYOTA品牌的Corolla Cross及RAV4兩車款皆獲得五顆星評等。車安中心執行長周維果說，6月底預計公布第二批評等結果，車款為TOYOTA Corolla Altis及HONDA CR-V。

對於國內首度推出TNCAP，國內車商皆正面看待，認為有助於車廠造車更為精進。台灣本田汽車表示，國內設立此一撞擊測試很好，可以讓車廠更清楚未來進步的方向。CR-V經過國內安審核格以及國外安全測試，對於未來將進行測試深具信心。

不過，此次撞擊測試結果出爐前，卻爆出包括本應匿名購買的測試車先曝光，及結果提前外洩疑雲，讓TNCAP處女秀蒙塵。不願具名的業者表示，或許因為TNCAP是第一次在國內進行撞擊測試評等，多數業者對相關流程及規定仍不麼清楚；若要強化測試公信力，恐怕還需要一套更嚴謹的流程制度，否則在海外已有定期對所有車款測試、頗具權威的NCAP（歐盟新車安全評鑑）的情況下，國內這套僅測試台灣熱銷車款的TNCAP不免淪為疊床架屋。

交通部路政司長林福山表示，國內第一次做車輛安全評等報告，希望做到細緻，執行細節會再調整。周維果也說，國內秘密客作法已比國外更嚴格，不排除未來會有更嚴格的購買方式，等到秘密客買車領牌後，再去秘密客家貼封條、運送。

根據TNCAP報告指出，Corolla Cross於四大安全領域得分率中分別獲得成人保護85％、兒童保護80％、行人保護82％及安全輔助68％，整體星級評等為五顆星。RAV4則獲得成人保護87％、兒童保護85％、行人保護84％及安全輔助69％，整體星級評等也是五顆星。

今年TNCAP一共會發布8款車型評等結果，預計6月底會公布第二批的Altis及CR-V的安全評等結果。測試車款挑選依據為2019年最熱銷的車款，且必須要是近兩年內新上市或改款的車型，同時短期內沒有停產規畫。