Q1車市銷量報喜 全年樂觀

今年第一季車市銷售表現超預期，車業龍頭和泰車董事長黃南光表示，第一季領牌數可望達11萬輛，較去年同期成長6％；其中，3月車市銷量上看4.3萬輛，優於月初預期，若以年率推估，全年車市規模甚至可達52萬輛高峰。

為滿足多元需求，和泰車30日首度導入全新CROWN，總經理蘇純興於會後指出，目前TOYOTA與LEXUS合計待交車近2萬輛，隨著供應鏈逐漸恢復穩定，國產車及進口車供應也都更順暢，可望加快訂單去化、縮短交車期。除供應趨於穩定，蘇純興表示，市場需求面來看，賞車及新購車量也都較去年同期成長20％。隨供給及需求同步正向發展，因此對今年車市看法也更樂觀。

不過，蘇純興指出，雖供應鏈趨緩，但在部分晶片用量較高以及有電磁鋼片需求較高的車款，供不應求問題還是很嚴重，因此目前包括Rav4及CAMRY都仍有大量待交車，Rav4目前每個月只能交車約1000多輛，交車期最長拉到6個月，會持續向原廠爭取。

蘇純興表示，今年僅走過一季，部分車款仍有供不應求問題，加上接下來仍須持續觀察買氣狀況，因此尚未有上修車市的打算，但目前車市氛圍確實傾向更樂觀。

另對於大陸新車市場近期殺價促銷，蘇純興指出，確實殺到「血流成河」，大陸這波消化庫存大降價，有一半的經銷商都是賠錢的，相較之下，台灣車市還屬健康，經過之前車廠陸續漲價，但看起來顧客也都可以接受，不至於出現類似大陸殺價競爭的狀況。

為滿足多元需求，和泰車此次首度導入全新CROWN，蘇純興表示，今年配額僅800輛，未來將視銷售成績更積極導入CROWN車系其他車款，長期希望可與日本原廠同步，在台發展出另一介於TOYOTA與LEXUS之間的第三品牌。

CROWN為日本豐田最長壽車款，去年7月正式發表第16代新車後，在和泰車積極爭取下，終於正式導入國內量販，不過，在量仍不夠大的情況下，蘇純興表示，初期先定位為TOYOTA的最頂級車系。對於市場有聲音認為CROWN或將取代未來CAMRY，蘇純興表示，兩車款定位完全不同，CAMRY仍是企業公務用車首選，目前市場接單還是相當好。

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