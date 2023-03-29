亞灣2.0計畫 可供住宅容積增至30％

高雄都委會29日通過亞灣2.0都市計畫，將透過多項獎勵措施，在國營事業43.54公頃的土地範圍加速推動亞灣5G AIoT創新園區，獎勵措施之一是將可供住宅的容積從10％～12％，大舉提高到30％，兼顧產業發展與居住需求；而過去慣稱亞灣特區的「多功能經貿園區」，下半年進行都市計畫通盤檢討時，也將參考亞灣2.0計畫辦理，區內地主的土地使用效益將大增。

高市府29日由副市長林欽榮主持召開第111次都市計畫委員會，審議通過亞灣2.0都市計畫變更。

林欽榮指出，依循行政院核定的亞灣5GAIoT創新園區推動方案，陳其邁市長去年11月宣布啟動亞灣2.0計畫，配合006688獎勵企業投資方案。

林欽榮說，根據高雄經發局統計，迄今已吸引逾113家國際大廠、新創事業、國際加速器或共創夥伴進駐，投資近154億、創造逾327億產值，而29日都委會通過亞灣2.0都市計畫變更，可望吸引產業群聚，創造產住商辦複合使用，他表示，未來也會持續擴大亞灣5GAIoT創新園區，成為企業總部中心聚落、金融創新示範與多元水岸生活夜經濟。

高雄都發局長吳文彥表示，都市計畫通過後將盡快公告實施，將整合經發、捷運、地政、財政、都發局等機關，共同與台灣港務公司、中油、經濟部加工區管理處等合作，打造企業集團旗艦中心聚落與亞灣水岸生活夜經濟。

高雄都發局表示，此次都市計畫細部計畫變更範圍，包括特文、特貿及特倉等分區的台糖、中油和港務公司等國營事業土地約43.54公頃，係配合亞灣5G AIoT 創新園區、及亞灣2.0產業經濟發展推動，研擬土地使用管制要點及都市設計基準。此外，因應企業及人才進駐，此次細部計畫調整包含特貿區住宅比例適度放寬，住宅容積由之前的10％到12％，提高到30％；另為鼓勵企業投資營運總部及其附屬設施與高市策略性產業發展，給予20％的容積獎勵。