萬海買台船新船 首艘雋春輪4月投入亞洲線

萬海航運（2615）新船「雋春輪」今（29）日舉行命名典禮，此船是萬海向台船（2208）購入建造中3,000TEU系列貨櫃輪的第一艘，由萬海董座陳柏廷與台船董座鄭文隆共同主持命名典禮。

雋春輪將於4月竣工交船，將安排投入亞洲區間航線，深耕區域網絡，提供高效率海運服務。

這批3,000TEU系列貨櫃輪延續萬海的船隊更新計畫，船舶採用低阻線形、高效能螺槳、全平衡扭曲緣舵、非對稱舵球及劍艏設計，有助於航行中減少阻力，達到節能省油效果，並配置節能主機，提前符合EEDI phase III最高標準，並加裝中度負荷調校及排煙旁通系統EGB，使其在常用營運航速（65％～85％最大馬力）下更具節能效果，迎合節能減碳之綠色航運趨勢。

在航行安全上，此系列船舶皆取得「智能船舶」SMART（INF）認證，透過智能船舶系統建置，利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，強化船舶安全管理。且符合美國驗船協會的CSC及CLP-V船級符號，針對不同營運航線，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

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