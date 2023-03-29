元晶19億元聯貸到手 持續擴充M10產能

元晶（6443）宣布簽訂由兆豐銀行統籌主辦之5年期新臺幣19.096億元聯合授信案。元晶去年在台太陽能模組市占率已近4成，去年引進新一代M10電池及模組設備。元晶今年持續擴產，M10的月產能可以達到120MW以上，其他M6跟G1的年產能也將達400MW。

元晶聯貸案於29日由兆豐銀行總經理胡光華、元晶董事長廖國榮共同出席主持簽約。

為響應政府推動「根留臺灣加速投資企業」融資專案，加速企業推動淨零碳排，此聯貸案設有溫室氣體排放、用電密集度減量、提高資材平均再利用率及自用再生能源減碳量等ESG相關連結指標。此次聯貸案由兆豐銀行擔任統籌主辦，邀集合作金庫、土地銀行、彰化銀行、安泰銀行、中國信託、永豐銀行等6家協辦銀行參與。聯貸參與熱烈，超額認參達144％，最後以19.096億元順利籌組完成。

元晶太陽能去年在國內太陽能模組市占率已近4成，持續居市場領先地位。元晶並領先國內同業，於2022年最先開始量產大尺寸M6產品，更於同年第3季率先引進新一代M10電池及模組設備，以最先進產品供應綠電安裝需求。目前該公司全年太陽能模組總產能可達1.5 GW，其中8成為領先業界的大尺寸高效能模組。元晶產品亦打進美系太陽能屋瓦及低軌衛星等供應鏈，足見產品品質獲得國際大廠肯定。

元晶表示，在能源轉型加上地緣政治競爭的驅使下，全球太陽能技術與產能也將如半導體一樣，成為兵家必爭的目標。台灣是全球除了大陸以外，少有從電池、模組到電廠一條龍上下游整合的太陽能完整供應鏈。元晶將把握此機遇與優勢，資金將挹注公司中長期營運所需，包括擴大產能、興建倉儲廠、轉投資等使用。並在政府專案及銀行團的全力支持下，立足台灣，放眼全球市場。

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