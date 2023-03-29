華新、丹麥NKT啟動海纜事業 2025試產

華新麗華看好台灣離岸風電第三區塊海底電纜市場商機，今（29）日宣布，與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB（簡稱NKT） 舉行簽約儀式，正式啟動海纜事業，參與能源轉型發展建設。

華新表示，華新29日與丹麥NKT簽約儀式由華新麗華董事長焦佑倫與NKT集團董事長Jens Due Olsen共同主持，合約簽訂後，華新取得風電應用的海底電纜相關專門技術授權與服務，強化建設高雄港海底電纜廠所需之技術服務與產品發展。會後雙方進一步磋商合作進程，並將實地勘查高雄港海底電纜廠預定地。

華新指出，華新高雄港海底電纜廠將成為台灣第一家離岸電纜廠，預計於2025年底試產，2027年開始營運，進一步拓展華新再生能源領域，標誌著台灣離岸風電國產化重要的里程碑，邁向綠色經濟。

華新董事長焦佑倫在簽約儀式中表示，「台灣擁有得天獨厚的風力資源，風電與海纜商機非常大。我們很榮幸能與產品技術優越、經營卓著的世界級海纜公司NKT合作，創造一個互利雙贏的契機，加速華新在這個領域的發展，對台灣綠能產業發展做出貢獻。」

NKT集團總裁暨執行長Alexander Kara指出 ，「很高興來到台灣與我們的新夥伴會面，也很興奮高雄港即將開始規劃建廠，這個合資計劃是華新麗華和NKT之間的長期承諾。我們的合作夥伴關係對於NKT在台灣建立未來增長平台是重要的第一步。」

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