遠雄瞄準疫後商機 遊憩事業年營收拚20億

遠雄來斥資4億元改裝，董事長武祥生看好今年營收至少成長20%，估計整體遠雄遊憩休閒事業今年營收達20億元，旗下悅樂旅店預計3年拓3點，大巨蛋旁的台北洲際酒店則規劃2025年開幕。

因應2020年蘇花改正式開通，疫後國內旅遊結構改變，遠雄遊憩休閒事業投資逾新台幣4億元，針對旗下花蓮遠雄悅來大飯店與遠雄海洋公園進行20年來最大規模整修，歷時2年後近期完工開幕，遠雄來董事長武祥生今天受訪時表示，疫情後「體驗旅遊」變為顯學，分眾市場更為清楚，親子客群等於要照顧三代同遊的需求，這次改裝就是引進自然和體驗，改裝完成後房價也提升，可望挹注營收表現。

他指出，過去遠雄悅來大飯店的平均房價大概為4000元左右，去年底成長至5800元，過年旺日住房率約8成5，平均住房率約45%，加入許多體驗旅遊行程後，預估2025年平均房價可達7000元，往全年平均住房率7成的目標邁進。

武祥生也表示，遠雄悅來大飯店與遠雄海洋公園整改後進行結盟銷售，改裝後的房價也一舉提升至花蓮地區的第3名，僅次於太魯閣晶英和瑞穗天合飯店，搭配蘇花改通車後的效益，以及海洋公園門票自今年1月1日起調漲，今年全年營收保守估計成長20%，將優於疫情前2019年的水準。

花蓮地區飯店多半以國旅客為主，武祥生指出，遠雄悅來過去國旅占比高達95%，隨著邊境解封，將在跨國旅遊復甦時努力招手國際客，第一階段以東南亞、香港等亞洲客為主，也相當看好韓國市場，歐美客則會是下一波，期待3年內外籍客占比達20%。

在餐飲方面，他說，遠雄悅來大飯店的餐飲占比約30%，改裝後展現很強的成長動能，本地客源的宴席餐飲收入也隨著解封後復甦。

除了掛牌主體遠雄來旗下的遠雄悅來大飯店之外，整體遠雄遊憩休閒事業還有遠雄海洋公園、悅樂旅店台中、花蓮館，以及高雄洲際酒店，武祥生說，今年整體營收可望突破20億元，會達到逾20%的成長率。

展望後續，武祥生說，悅樂旅店會持續擴張據點，目前已規劃在台南自建打造旗艦店，由於建築業缺工缺料，預估完工時間會花費4年左右；也考慮增設台中二館，並進入高雄、新竹、雙北等城市，預估至少在3年以內建立3個新據點。

而高雄洲際酒店營運穩健，武祥生指出，遠雄大巨蛋旁的台北洲際酒店則規劃到2025年開幕，悅來飯店品牌也評估走出花蓮，尋找新據點的落腳處，且要具備絕佳景點、量體規模與兼具國際市場等3條件，目前還在尋找新地點的階段。

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