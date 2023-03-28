牛潮埔儲能場遭抗議 三地集團考慮搬移
三地集團等4大集團合資設立的鳳山牛稠埔儲能電場案，鳳山區65位里長以及案場周遭的鎮北、武松、忠誠及北門四個里民共6,000人共同連署，向高市府陳情，要求撤案遷址，高市府表示，將與三地集團溝通遷址事宜，如有需要，高市府也將協助尋找適當場址建廠，並協助將原地變更使用分區，提高週遭商業和生活服務機能。
高雄鳳山區鎮北里里長趙志成28日向高市府經濟發展局，遞送聯合建議書，訴求牛稠埔儲能電場案撤案遷址，趙志成里長表示，儲能設施土地連結北平路住宅區用地，後方住宅區有約11,000戶，人口多達22,000人。
他說，該地屬於人口稠密住宅區，雖然過去都市計畫把這塊設為工業區，如今卻已經成為鳳山重要的聚落，因此，儲能場有遷移的必要性，建議由人口稠密區域移至遠離人口的工業用地，更符合對整體市民的公益性。
趙志成強調，感謝市長對該案與市民的重視，因為市長傾聽地方的聲音，透過市府積極溝通，釐清大家的訴求，才讓此案有轉圜空間，並有更好的發展機會，未來也，期待高市府提出提升生活機能的規劃。
高雄經發局廖泰翔表示，高市府的立場與民眾站在一起，第一時間即要求經濟部撤案，並積極協助地方與業者溝通，接下來會持續針對地方訴求規劃、完善配套措施，兼顧生活與發展，共創雙贏。
廖泰翔指出，該局也將與三地集團溝通，除了轉達市民的訴求，希望牛稠埔儲能電場案遷移之外，高雄經發局站在產業發展的立場上，三地集團如有需要，該局也將協助物色適當場址，興建儲能電場。
至於原址的使用，高雄經發局也將跨局處，進行協調，請三地集團透過都市計劃程序，將該地做使用分區的變更，廖泰翔表示，希望土地的全新運用，能夠提高週遭商業和生活服務機能。
尊重民意 三地集團願思考搬移牛潮埔儲能場
延伸閱讀