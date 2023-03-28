牛潮埔儲能場遭抗議 三地集團考慮搬移

三地集團等4大集團合資設立的鳳山牛稠埔儲能電場案，鳳山區65位里長以及案場周遭的鎮北、武松、忠誠及北門四個里民共6,000人共同連署，向高市府陳情，要求撤案遷址，高市府表示，將與三地集團溝通遷址事宜，如有需要，高市府也將協助尋找適當場址建廠，並協助將原地變更使用分區，提高週遭商業和生活服務機能。

高雄鳳山區鎮北里里長趙志成28日向高市府經濟發展局，遞送聯合建議書，訴求牛稠埔儲能電場案撤案遷址，趙志成里長表示，儲能設施土地連結北平路住宅區用地，後方住宅區有約11,000戶，人口多達22,000人。

他說，該地屬於人口稠密住宅區，雖然過去都市計畫把這塊設為工業區，如今卻已經成為鳳山重要的聚落，因此，儲能場有遷移的必要性，建議由人口稠密區域移至遠離人口的工業用地，更符合對整體市民的公益性。

趙志成強調，感謝市長對該案與市民的重視，因為市長傾聽地方的聲音，透過市府積極溝通，釐清大家的訴求，才讓此案有轉圜空間，並有更好的發展機會，未來也，期待高市府提出提升生活機能的規劃。

高雄經發局廖泰翔表示，高市府的立場與民眾站在一起，第一時間即要求經濟部撤案，並積極協助地方與業者溝通，接下來會持續針對地方訴求規劃、完善配套措施，兼顧生活與發展，共創雙贏。

廖泰翔指出，該局也將與三地集團溝通，除了轉達市民的訴求，希望牛稠埔儲能電場案遷移之外，高雄經發局站在產業發展的立場上，三地集團如有需要，該局也將協助物色適當場址，興建儲能電場。

至於原址的使用，高雄經發局也將跨局處，進行協調，請三地集團透過都市計劃程序，將該地做使用分區的變更，廖泰翔表示，希望土地的全新運用，能夠提高週遭商業和生活服務機能。

尊重民意 三地集團願思考搬移牛潮埔儲能場

三地集團旗下的三地能源28日下午針對65位里長聯名要求牛潮埔儲能場搬遷，發表3點聲明，除了希望共同落實綠能發展、及台灣用電需求，也表示在「尊重民意」的同時，因儲能發展刻不容緩，三地集團已同步媒合其他合適土地，作為牛潮埔儲能場的備案選擇，只是，一旦走到備案的情況，三地集團也要請求相關主管機關，能給予協助，以利儲能場在最小的影響下，得以推動。 以下為三地集團旗下三地能源的3點聲明全文： 1.尊重民聲：為就本案順利進行，本公司已於3月5日、3月18日、3月19日及3月24日分別於高雄市鳳山區鎮北里、武松里和北門里共舉辦四場地方說明會，闡述儲能的安全性與所有案場設備及消防設施皆符合國家標準及相關法規，同時，以謙卑傾聽當地居民的心聲，竭盡所能搭起良性有效溝通。本公司重視每一位鄉親的意見，會議上議員、里長和在地居民的反饋，無一不漏皆列入會議要點，並於高層決策會議上討論研議可行性。 2.同步辦理備案：本案配合市府和地方要求在化解民眾安全疑慮前暫停進行，實屬本公司不樂見，本案是耗時兩年多才完成相關單位審核，且設置地區屬都市計畫乙種工業區內，防火系統及案場安全皆採取高規格標準; 距離建物、加油站及電力設備間距，也都大於法規要求。然本公司認為儲能發展刻不容緩，已同步媒合其他合適土地作為本案之備案選擇。若本案最後無法順利於原地設置而最終須遷往他處，不僅前置投入的鉅額成本成為損失，重新申請至新案併網上線亦會再行延宕半年以上，找尋土地併有饋線容量困難外，行政流程冗長完工期延誤亦會造成股東損失，因此，若走備案需請求相關主管機關能給予協助，以利本案在最小的影響下得以推動。 3.儲能非新興產業，全球已發展純熟，台灣正起步直追，再生能源比例提高更需要儲能輔佐。三地能源秉持安全的最高指導原則開發每一個案場，為台灣的穩定電力盡最大心力，也期許政府建在尊重地方民情外，亦能以科學的根據建立穩定的能源政策，提供所有投資者更清晰且健全的投資環境。

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