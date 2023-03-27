陸水泥價漲 台泥、亞泥等廠迎春燕

農曆春節過後，大陸水泥價格連三漲，尤其疫情解封後，水泥廠的平均出貨量由年前的5成提升到6成5以上。

西進水泥廠指出，大陸水泥產業今年營運將從去年谷底逆轉勝，出現明顯的成長。

3月以來，大陸珠江三角地區已三次調漲水泥價格，漲幅近1成。大陸主要營業區域在華南的台泥，3月以來發貨量增加，加上近期煤炭價格回到合理價位，市場指出，台泥最壞的情況已過，3月起營運漸恢復正常。據了解，台泥大陸主要營業地的廣東、廣西等地水泥廠，目前平均發貨量已達7成以上。

大陸市場的營運約占台泥水泥本業至少5成以上，去年在煤炭價格飆漲、水泥價格下滑、出貨量減少下，去年下半年大陸市場營運出現虧損，去年第三季大陸市場的每噸毛利更出現人民幣負5元的低迷情況。

不過，隨大陸解封，經濟活動逐步復甦，房地產景氣回暖和動力煤價格下滑，市場指出，台泥在大陸的營運及獲利有望逐季成長，預估台泥中國今年出貨量約4,600萬至4,700萬噸，與去年相比成長約9％至11％。

此外，亞泥中國主要營業地區無論是江西南昌、湖北武漢、四川成都或江蘇南京，每噸水泥價格都在人民幣430～455元間，從去年第四季以來已多次調漲。亞泥指出，大陸解封後各項工程恢復正常施工，從農曆節過後，華中地區水泥廠平均發貨量已攀升到70％以上，而庫容比則由年前的7～8成，降到6成之下。

亞泥指出，應可確定大陸水泥市場已逐漸從去年第四季的谷底攀升，亞泥中國今年營運可望 「逐季走高」。

信大水泥在大陸南京地區有水泥廠營運，去年就因大陸市場營運不佳，導致全年獲利衰退。在目前當地水泥價格調漲、需求增加下，信大水泥今年大陸事業營運將受惠「量價齊漲」，可望會有明顯的成長。

水泥業者預期，在大陸當地政策支持水泥市場供需平衡；加上大陸解封、放寬對房地產市場的管控，各項基建、民間建築及房地產市場對水泥的需求將逐漸增加。相較去年基期低，市場預估台、亞泥及信大水泥大陸市場今年第二季營收、獲利年增率上看雙位數。

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