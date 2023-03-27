新光三越董座之爭 再現「叔姪對戰」

新光三越日籍董座村上英之任期即將屆滿，新光三越預計29日召開董事會改選董事長與副董事長，外界傳出各方人馬皆有董座提名人選，包括吳東昇、吳昕陽等都是口袋名單，這也是繼去年6月新光三越改選副董事長三度難產後，再現叔姪爭奪戰。

掌舵新光三越30年打造800億百貨版圖的前董事長吳東興於2020年8月逝世，但新經營團隊仍挺過疫情肆虐的三年，且在村上英之與吳昕陽領軍下屢創佳績，去年更創造史上新高業績886億元，今年目標進一步挑戰920億元，明年更上看千億元。

不過，泛新光家族近年處於多事之秋，無論是新光金控還是新光三越的董座、副董改選，對台日共治的新光三越經營團隊來說，都是步步為營。新光三越去年6月1日股東會改選13席董事、3席監察人，董事包括日籍董事村上英之、赤松憲、松元公博、牧野欣功、細谷敏幸、白井俊德等6席，泛新光集團董事為吳東進、吳東昇、吳昕恩、林伯翰、吳東亮與吳東興家族的吳昕達、吳昕陽等，並選出董事長由日籍董事村上英之續任，唯副董提名人選各方各有堅持，當時提名名單也是吳東昇、吳昕陽等人，在台方無共識下，日方董事團認定台方應努力達成共識，否則不應進行改選，使得副董經三次董事會均難產，至今仍未選出。

此次各方人馬頻傳董座提名人選，主要是日籍董座村上英之在日本將屆齡退休，台灣方面亦任期屆滿，必須依法選出新任董事長。據悉，吳東昇已表達台方股權占比57％，當然要回復到30年前由台籍董事擔任董座，此次進取董座意願強；至於泛新光家族另一派人馬、甚至日籍董事則認為應由專業領軍，亦準備在董事會提名現任總經理吳昕陽為董座，吳東昇、吳昕陽「叔姪」對戰再度被拱上檯面。

據內部人士分析，日方持股43％握有6席關鍵票，在此之前，日本三越伊勢丹集團最高領導人更於2月率隊來台參訪，同時針對近年來董事會多次演變成泛新光家族爭議，分別與新光金控、新光三越團隊餐敘，並透過兩邊會談表達台方應努力達到共識，否則不投票。

熟悉內情人士指出，日方明確表態，29日董事會儘管各方人馬提名人選傳得沸沸揚揚，吳東進、吳東昇派想進取新光三越董座並不容易。

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