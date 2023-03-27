南寶去年EPS 14.44元 配息10元創新高

伴隨出貨動能升溫，南寶（4766）去年營收、獲利齊創新高，營業利益率提升2.4個百分點至8.3％，淨利17.41億元，年增98.8％，EPS 14.44元。董事會通過配發10元現金，改寫歷史新高；對照143元股價，現金殖利率6.99％。

南寶表示，受惠運動品牌客戶持續回補庫存，運動鞋材及服飾接著劑業務表現佳，去年第四季營收年增14.3％。其中，接著劑（包括鞋材接著劑與特殊接著劑）業務年增17.1％，營收比74％；建材與塗料業務年增4.6％，營收比22％。

搭配漲價反映成本，南寶去年第四季毛利率26.6％，營業利益年增172.2％，淨利3.14億元，年增121.3％，EPS 2.6元；一舉烘托全年營收創新高，達220.04億元，年增22.4％，淨利衝高至17.41億元，EPS 14.44元。

展望今年，南寶指出，今年總體和外部環境不確定性高，希望透過耕耘新產品與應用以減緩影響，並拓展接著劑產品應用領域，聚焦市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。

此外，南寶耕耘台灣太陽能產業展現初步成果，推出可防鹽害、防腐蝕的建材及塗料產品解決方案，已打入供應鏈，取代同類型進口產品。工業用膠應用包括出口為主的木工用黏著劑、室內裝飾用膠、消費性產品貼合用膠以及紙器加工用膠。隨著經濟活動復甦，營運蓄勢推進。

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