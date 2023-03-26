普發現金來了 百貨業母親節購物提前啟動

母親節前哨戰 百貨春夏購物節提前啟動

政府普發現金6,000元開動，百貨業亦提前啟動母親節檔期首波購物節，除了趕著搶兒童節連假五天商機，百貨業磨刀搶客，除了化妝品滿千送百，加碼線上線下全通路累點、兌點，刷卡單筆更加送100-200禮券；包括遠百、Global Mall環球、遠東SOGO、大葉高島屋等均搶在連假前上陣，而連假後開鑼的新光三越、京站等則提前接受預購，同享優惠。

根據經濟部統計，百貨業在前2月全台營業額達753億元，較去年高基期成長16.9%，顯見疫後新常態，消費者積極恢復社交活動，不論是餐廳用餐還是休閒男女裝等均有長足成長；預計在上半年最大檔母親節加足馬力，有望再創高峰。

遠百全台12店台中大遠百、板橋大遠百等大店美麗購物節自24日登場，除滿千送百，並新增20家銀行刷卡加送100，力拚母親節全檔業績增長10%；Global Mall環球購物中心則首度在母親節檔期做全通路同步累點、禮券雙回饋，全檔目標上看成長30%。

為迎母親節檔期各家百貨商場均卯足勁提前改裝進新櫃，環球近20個新櫃登場，包括全國電子、HOLA、丸龜製麵、大師兄銷魂麵舖、2ndSTREET等，遠百包括板大店GUCCI改裝擴大，高級訂製與鐘表珠寶等精品業績帶動至少2成長，信義A13也有不少時尚新櫃進場，遠東sogo百貨則搭配兒童節連假五天推出北海道日本展與兒童親子相關活動，全民普發6,000元現金活水加持下，再衝新一波買氣。

新光三越、京站則預計4月6日啟動母親節前哨戰，其中新光三越「初夏購物節」看準口罩解封，社交生活全面回歸，服飾、休閒運動等外顯商品及餐飲買氣也跟著回溫，聯手超過120大美妝趨勢品牌，擴大推出獨家首賣商品、百萬經典特惠組等市場最強商品陣容，並於規劃6千元精省購物專案，讓6千紅包狂放大。