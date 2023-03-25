搶攻疫後社交商機 百貨商場掀餐飲卡位戰

百貨業去年業績創新高，餐飲櫃位貢獻增長成為關鍵，今年1-2月百貨與餐飲業營收更是續創新高，均有雙位數成長，業界估未來三年全台將有多達28座新百貨商場或購物中心開幕，行業競爭白熱化，餐飲櫃位將成商場拚場的重要指標，新設百貨商場或既有賣場改裝，業者紛紛拉高餐飲櫃位比、積極邀請餐飲集團進駐設點。

百貨業者指出，近一季來每月餐飲業績成長幅度都達3～4成，令人驚豔，且包括王品等前八大餐飲集團洽談新櫃位態度積極；百貨通路發展「吃喝玩樂」成吸客王道，今年業者改裝就以餐飲占比最大。

業者坦言，餐飲櫃位已成為推升百貨業績的火車頭。根據統計，今年前二月餐飲櫃位居多的百貨商場，業績大幅增長3～7成，增幅明顯高於業績平均值。業者直言，很多高檔餐廳訂位更長達半年，3月雖然因出國人流多，但訂位時程還是至少一個月以上，即使相對平價的鼎泰豐愈漲價，愈多人吃，加上國際觀光客漸湧入，根本不受通膨影響。

根據業者觀察，百貨商場近十年來面臨電商競爭，過去物販為主、餐飲為輔的策略早已轉向，現今「餐飲為主、物販為輔」的百貨商場隨處可見，百貨業要在高度競爭的環境中勝出，必須要招攬更多餐飲業者進駐吸客，包括百貨龍頭新光三越在上半年改裝櫃位餐飲比率更超越15％，預計5月全館登場的三井LaLaport台中店不僅進駐日本美食一條街，日料餐廳更是一窩蜂引進，而過去從未開過百貨通路的本土平價牛排「我家牛排」亦進駐環球機捷A9，百貨通路已成為餐飲卡位新戰場。

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