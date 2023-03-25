不懼人事、電價成本上漲 百貨業逆勢加薪

萬物皆漲，在政府鼓勵企業加薪前提下，百貨業為反映去年的好業績，即使基本薪資調價，仍陸續於3、4月逆勢調薪，包括新光三越、SOGO、遠百、比漾廣場等業者均準備替員工加薪3％～6％。

業者指出，無論百貨通路或餐飲均面對人才荒，加薪留才是王道，此外，還有電價上漲議題，百貨業是用電大戶，早在多年前即實施汰換LED省電燈泡與賣場節能措施，今年會更徹底。

根據經濟部統計，百貨業受惠於報復性消費潮，去年總營業額達3 ,946億元，年增15.2％，超越疫情前水準，不僅業績創新高，且重回綜合商品零售業首位，而今年1-2月表現也不俗，總體營業額增長近17%。

新光三越指出，去年營收能破新紀錄，除廠商配合與消費者支持， 最重要是員工努力；為感謝員工，新光三越已提前在去年10月為基層員工每人加發2,000元獎金，年終獎金更較過往多一個月，今年4月將按往例加薪。

遠百全台12店一年發獎金二次、加薪一次。遠百指出，全台各店加 薪時點不一，去年約有15％的員工調薪6％～7％，其餘平均調薪幅度也有3％，今年調薪可能比照；遠東SOGO則指出，因通膨影響較低，反而在促銷面會積極推薦節能家電，為消費者省荷包，員工加薪仍按例進行。

延伸閱讀

百貨改裝蓄力 迎母親節大檔

中部百貨業 促銷戰開打

連假效應 百貨Q1先吃紅