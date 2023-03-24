高林股、強信-KY：H2需求大幅回升

工業用縫紉機製造廠高林股（1531）、工業用縫紉機零件大廠強信-KY（4560）預期，全球紡織成衣業景氣最慢下半年好轉，需求大幅回升。高林股認為，下半年營收增長彌補上半年下滑部分，今年營收拚持平；強信則對今年營運審慎樂觀，營收及獲利追求成長。

強信去年營收比前年略減，但產品組合優化、生產自動化效益且減少人力等效益發酵，毛利率不減反增，EPS回升至3.7元，創近三年新高，優於工業用縫紉機整機廠高林股去年EPS的1.02元。

高林股主管表示，大陸及歐美紡織成衣業還在去化庫存，不急著採購工業用縫紉機，致使高林前二月合併營收2.33億元，年減48.99％，第一季營運保守因應。

高林股預期全球紡織成衣業景氣下半年才會好轉，大陸防疫解封後，今年需求會大幅回升，帶動工業用紡織機需求，去年大陸佔高林股營收2成多，今年大陸營收占比上看3成。

高林股指出，全球高通膨，美國就業情況雖好轉，紡織成衣對消費者來說不是剛性需求，需求尚未反應在消費端。日本JUKI也因整體市場需求不旺，今年下單委由高林股代工量較保守，比去年略減。高林股尋求與越南及印度等國縫紉機經銷商合作，拓展海外市場。

強信前二月合併營收1.52億元，年減44.95％。強信預估，今年景氣呈現先蹲後跳走勢，第一季受庫存水位仍高的影響，營運表現保守。預期第二季末起有反彈契機，強信提前建立足夠的成品庫存水位，以期即時掌握下一波景氣回升的商機。

強信為工業縫紉機零組件行業龍頭，除持續實現降低人力依賴程度，未來朝每年減少3％～6％人力，作為生產力常態化的目標。同時改善產品質量，提高產品性價比，積極優化通路管理，待景氣低谷一過，順勢而起。