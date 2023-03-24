復盛居去年高球代工獲利王 擬配息22元

疫情帶動的高爾夫球熱，持續驅動高球桿頭代工四雄2022年的獲利表現，在已經公告財報的大田（8924）、明安（8938）和鉅明（8928）等3家代工廠，每股稅後純益創新高之後，龍頭復盛（6670）24日董事會也通過財報，營收和獲利雙創新高，其中，每股稅後純益達36.64元，董事會通過將配發現金股息22元。

復盛24日董事會通過2022年合併營收337.16億元，比2021年的232.15億元，年增45.23％，稅後淨利51.15億元，每股稅後純益36.64元，比2021年的18.03元，年增103.22％，董事會通過擬每股配發現金股息22元。

至此，國內高球桿頭代工四雄的2022年財報都已完成公告，證實去年仍是高球代工產業的勝利年，因為每家獲利都創歷史新高，而營收除了大田少了1.8億元，未能創高之外，其餘3家的營收，也同創新高紀錄。

在獲利排行榜上，高球桿頭代工四雄的每股獲利王，由復盛的每股稅後純益36.64元奪冠，比2021年的18.03元，年增103.22％，亞軍是大田的21.40元，比2021年的20.17元，年增6.10％，第三名是明安的16.92元，比2021年的10.01元，年增69.03％，鉅明排名第四，2022年每股稅後盈餘5.63元，比2021年的4.70元，年增19.79％。

由於獲利豐厚，復盛今年擬配發現金股息22元，比去年發放的12元，年增83.33％，明安今年將配發股息9.10元，比去年的5.50元，年增65.45％，鉅明今年將配發2.60元，比去年的2.50元，年增4％，大田今年將配發股息12.85元，比2022年的13.70元，少約6.20％。

延伸閱讀

高球代工四雄 去年EPS齊攀峰

高球代工四雄 H2訂單回升

高球夯！明揚去年一股賺逾11元