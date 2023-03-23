中鋼吐悶氣！2月先轉盈 終結連五虧

在鋼品銷量大增與鋼價調漲帶動下，中鋼2月份財報傳出喜訊，單月合併稅前盈餘小賺6,929.8萬元，創近半年來單月轉虧為盈，一吐心中的悶氣。

雖然中鋼累計前二個月合併稅前淨損只有10.22億元，但伴隨3月份鋼價大漲下，法人推估，3月份可望轉虧為盈。

單月成功轉盈 終結連五虧

中鋼(2002)公布2月自結合併盈餘，單月成功轉盈，中鋼在去年9月盈轉虧，為26個月以來首度再見單月虧損，隨後連續5個月單月虧損，2月單月稅前淨利0.69億元，中鋼表示，是因銷量增加、鋼價走高、成本微降。隨著「金3銀4」旺季，營運向好有望在第二季逐步走揚。

中鋼公布自結合併盈餘，112年2月份之合併營業收入312.54億元，年減6.76%、月增19.08%；合併營業利益0.67億元，月增106.54%；自行結算合併稅前淨利0.69億元，月增106.34%、年減98.34%。中鋼表示，主係鋼鐵業銷售數量增加，且銷售單價上漲而單位成本微降，致營業收入、營業利益及稅前淨利同步增加。

中鋼前2月營業收入574.99億元，年減21.82%；合併營業損失9.63億元，年減110.23%；自行結算合併稅前淨損10.22億元，年減110.56%。

中鋼個體(非合併)碳鋼銷售量，2月碳鋼銷售量為66萬7207公噸；本年累計碳鋼銷售量為121萬6178公噸。

全球經濟展現復甦韌性，IMF今年全球GDP成長率由原預估2.7%上調至2.9%，同時上修歐美日中等國經濟成長預估。大陸解封加上兩會後推動多項振興內需利多政策，帶動需求持續回溫，IMF估計大陸今年GDP成長率可望達5.2%，較去年3.0%大幅成長，且二月份製造業PMI指數亦擴張至52.6。台灣二月份製造業PMI指數彈升至51.4，睽違七個月再度重回擴張區間，加上政府編列疫後強化經濟特別預算，輔以今年公共建設經費規模達6000億元，加大台灣經濟向上動能。

中鋼強調，全球主要經濟體在製造業築底回升之下，帶動鋼市新一輪剛性需求釋出，預期國際鋼價可穩健走升，第二季適逢鋼市傳統旺季，用鋼需求強勁可期，「金3銀4」旺季發揮綜效，營運向好有望在第二季逐步走揚。

（時報資訊 葉時安 ）

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