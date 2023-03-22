陽明 ：今年長約價格會下修很多

陽明海運（2609）今（22）日舉行線上法說，業務長張紹豐透露，今年歐洲線、美國線的長約價會下修很多，且簽約速度龜速，預估簽約價比現貨價高，但陽明希望簽得更高，絕大多數換約會集中在4月完成，船貨雙方還在彼此互相觀望。

有法人問到，長約價有可能虧損嗎？張紹豐表示無法回答，但有時虧損也是要做。每個航線損益兩平點端視每條航線彎靠港口、船舶裝載率、回程空櫃、油價變化、船舶大小等而定。

陽明今年目標是歐洲線長約維持2成、美國線長約維持在逾5成，希望不會劇烈變化。除了美國線，歐洲也持續有新約談判和簽訂。

展望運價走勢，何時出現轉折點？張紹豐以美西線為例，有些船公司每40呎櫃運價1,100～1,000美元，也有出現900美元，運價要看供需發展、市場狀況，比起疫情高峰往下修正很多。近期有些市場運價出現止跌訊號，相信未來運價將會回升，但目前很難預測時間和幅度。

根據IMF最新預測，由於中國鬆綁防疫限制、美國通膨壓力趨緩、歐洲適應能源危機優於預期，調升2023年全球經濟成長率至2.9％；然而全球依然籠罩在俄烏戰爭、物價飆漲、利率升高、需求疲軟等重大不確定因素中，仍存在諸多挑戰。

再者，近兩年新造船將陸續交付，供給大於需求，加上宏觀經濟不確定性、新環保法規生效，整體營運環境勢變數仍多。

延伸閱讀

陽明力壓長榮 每人年中獎金134萬

長榮45個月年終「恐歸0」?員工驚曝原因

長榮航攜三麗鷗 Kitty限量餐車開賣